Komínek (KSČM): Část lidí ODS stále zaslepeně věří. Stačilo!

Tím, jakou popularitu má stále ODS, se ukazuje, do jakého mravního a morálního úpadku se dostala naše společnost.

Že v ní vítězí bezohlednost, asociálnost, amorálnost, agresivita a cynismus. Je to produkt 35 let kapitalismu v Česku, kdy ti, kteří z něj zbohatli, mnozí trestnou činností, se chovají ke svým slušným a poctivým spoluobčanům jako k onucím. Navíc se nás snaží přesvědčit, že jejich špatné rozhodování je správné, že lež je pravda.

Měli 35 let na to, aby napravili to, co bylo podle nich špatně, a vše zlepšili. Místo toho se hroutí sociální a důchodový systém, složitější zdravotní zákroky jsou jen pro vyvolené a každým rokem se zvyšuje počet lidí, kteří žijí na hranici chudoby.

Současná krize to vše ještě prohloubila a ukázala v reálném světle. Bohužel část lidí jim to stále zaslepeně věří… STAČILO!

Jaroslav Komínek KSČM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky