Juchelka (ANO): Vláda na co sáhla, to se jí nepovedlo, a tak utrácí stovky milionů za kampaně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když dochází věrohodné argumenty a když schází fakta, musí neúspěšná vládní garnitura s pomocí ohromujících plakátů a za velké peníze přikrývat velké neúspěchy. Teď staví voliči do situace, že přišel rok rozhodnutí; buď tedy půjdeme na Západ, nebo na Východ. Skoro mi to připomíná volební kampaň ODS a jiného předsedy vlády z devadesátých let s heslem doleva nebo s Klausem. Tehdy měl Václav Klaus dost odvahy, aby občanům sdělil, že reprezentuje pravicovou politiku a že přináší něco lepšího než levice. Mohl si to dovolit. I přes šrámy po "sarajevském atentátu" měl Václav Klaus větší důvěru voličů, než má dnes Petr Fiala.

Může si obléci bílou košili i klidně modré montérky nebo oranžovou vestu, může začít vystupovat na TikToku, ale stále zůstane premiérem, kterému nikdo nevěří. Tedy skoro nikdo, pokud tedy mě poslouchá a pokud sleduje různá srovnání. A nikdo neuvěří ani jeho burcování na Západ nebo na Východ. Většina lidí je z Fialova vládnutí tak znechucena, že by jim bylo bližší heslo na Západ nebo bez Fialy?

Předseda vlády Petr Fiala se svými ministry nám svou každodenní politikou ukazuje, jak má blízko k minulosti. K totalitním praktikám, k omezování svobody občanů, sledování, sebepropagaci, potlačování nepohodlných a kritických názorů. On a jeho kabinet nás vedou do minulosti, kterou už jsme zažili před rokem 1989 a před rokem 1990, kdy si po desítkách let uskutečnili skutečné svobodné volby s možností volit tajně.

Ukážu to totiž teď hned na několika příkladech. Za prvé omezování svobody projevu, když došlo k vypínání nepohodlných internetových stránek před třemi roky. Články o tom přinesly iRozhlas a Seznam Zprávy. Stát, přesněji řečeno vládou Petra Fialy řízené Vojenské zpravodajství, poslalo dopis správci českých internetových domén k provedení preventivního opatření, tedy blokády asi 20 webů v souladu s usnesením vlády České republiky. Preventivní opatření mi v uších zní, jako by vypadlo ze slovníku Miloše Jakeše nebo nějakého socialistického ministra vnitra a náčelníků Státní bezpečnosti, kteří také preventivně přerušovali telefonická spojení, dopravu nebo ji odkláněli, aby se občané nemohli zúčastnit režimem nepodporovaných koncertů a akcí v rozporu s komunistickým pohledem na svět.

Podstatnější však je, že vládní zpravodajci ujišťovali, že blokací poskytovatelé internetu neporuší evropské nařízení o síťové neutralitě. Stát má právo bránit svou integritu proti dezinformacím, jímž jsou vystaveni jeho obyvatelé, psalo Vojenské zpravodajství v dopise. Přesto správce českých domén požadoval po vládě, aby tvrzení zpravodajců potvrdila. Reakce přišla od ministrů ze STAN Jozefa Síkely a Víta Rakušana. Oba dopisy jsou shodné a tvrdí, že blokace webu pravidla síťové neutrality neporuší.

Co to vlastně je ta síťová neutralita? Síťová nebo také internetová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu.

Neutralita znamená v tomto kontextu i rovné ceny za přenos dat, nehledě na jejich obsah, typ, zdroj či příjemce dat. Síťovou neutralitu definuje evropské nařízení z roku 2015. A teď pojďme k dopisům novodobých milicionářů z hnutí STAN. Cituji: Samotné nařízení o síťové neutralitě obsahuje výjimky, které jsou aplikovatelné na tuto mimořádnou situaci. Jednou z těchto výjimek je i možnost blokovat přístup ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo službám v případě, že se opatření týká veřejné bezpečnosti a je v souladu s právními předpisy na národní i mezinárodní úrovni. Osobně považuji Vojenským zpravodajstvím vyžádané opatření za výjimečné a mimořádné, nicméně v dané situaci za plně oprávněné a nutné, napsali ministři, a to shodně v dopisech. I když v dopise nebylo ani slovo o zákonnosti nebo o souladu se zákonem, oslovené subjekty přistoupily k preventivnímu vypnutí dvou desítek webů.

Jeden z provozovatelů to dal nakonec k soudu, nenechal si to líbit a obrátil se na něj. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že taková interpretace nařízení byla podle soudkyň, které věc rozhodovaly, chybná. Cituji: Nejde o případ zachování integrity a bezpečnosti sítě služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových uživatelů - takto se píše v rozhodnutí - neboť nařízení se vztahuje pouze na bránění hackerským útokům a nikoliv na faktickou cenzuru obsahu stránek. Jinými slovy, nařízení se vztahuje na případy, kdy dochází k útoku na chod internetu, internetových stránek, například jejich zahlcováním, přetěžováním a tak dále.

Přirovnal bych to ke stanici technické kontroly, která podle technického stavu pustí nebo nepustí do dalšího provozu automobil bez ohledu na to, zda budou mít v kufru čtyři balíky knih Petra Fialy nebo Andreje Babiše.

Ano, možná vám ten příklad připadá přitažený za vlasy, ale stejný byl i onen dopis. Já přečtu z něj dvě věty. Cituji: V aktuální krizové situaci je Česká republika vystavena šíření informací potencionálně naplňujících podstatu podpory nezákonného jednání postižitelného i v trestněprávní rovině. Subjekty na seznamu se dlouhodobě účastní aktivity podpory hybridního působení ruských bezpečnostních entit, potažmo ruského státu proti zájmům České republiky a jeho partnerům v EU a NATO, a zmíněné hybridní působení je de facto povýšeno na úroveň agrese. A poukázal bych právě na slovní spojení de facto. Pokud žijeme v právním státě, a já chci věřit, že ano, že Fialova vláda neopustila půdorys právního státu a neinspirovala se nedemokratickými režimy v Bělorusku, Číně, Íránu nebo Rusku, pak by tam mělo stát de iure. Ale o to, to tam být samozřejmě v tom dopise nemohlo, neboť jak konstatoval i soud, jednalo se o zásah mimo zákonný právní rámec.

Považuji za symbolické, že se vláda Petra Fialy k tomuto usnesení uchýlila 25. února 2022, tedy v den výročí Vítězného února. V daný okamžik to bylo malé vítězství Fialovy vlády. Bohužel dostala na frak zákonnost a svoboda a Petr Fiala se svými ministry nám ukázal, jaké hodnoty vyznává, jak dává přednost cenzuře před svobodou. Čeká nás rok rozhodnutí - na západ, nebo na východ? Toť otázka. Další cenzura internetu s Petrem Fialou? Ať si každý přebere a srovná si slova s činy.

Za druhé tady máme sledování zaměstnanců veřejného sektoru. To taktéž žádná vláda před Petrem Fialou neudělala. Na Ministerstvu vnitra totiž vznikl Krizový informační tým, který se jmenuje KRIT, který vydal varování před radikalizací části pracovníků veřejného sektoru. Píše se v něm: "Tito lidé se neradikalizují na základě záměrně zkreslených informací a příchylnosti k Ruské federaci, ale z frustrace s fungováním státu během současné krize a z dopadů, které to má na výkon jejich práce a na místní veřejnost." A k tomu připojil tři doporučení. Za prvé - anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě, včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu. Za druhé - vytvořit a zlepšit interní komunikační kanály, které umožní obousměrnou komunikaci po vertikální ose. A za třetí - aktivně a empaticky sbírat kritické podněty a důsledně se vyhýbat bagatelizujícím reakcím.

Monitorovat anonymizovaně, ale osoby včas identifikovat. Také na vás dýchl duch normalizačních dob? Proto říkám na západ, ale raději bez Fialy a jeho kumpánů. Osobně nevím, do jaké míry je to dáno zřejmě nakažlivým socialistickým duchem budovy Ministerstva vnitra, takzvané kachlíkárny, nakolik je to iniciativa ministra vnitra Víta Rakušana vytvořit si vlastní malou zpravodajskou službičku na úřednictvo a kam až sahají prsty samotného premiéra Petra Fialy, který nám sliboval pokles počtu úředníků o 13 procent. Možná je to prostředek, jak sbírat informace s nepohodlnými nebo svéhlavými úředníky, kteří se současnou vládní koalicí nesouzní. Prostě s nimi rychle a efektivně zatočit. Ostatně pár takových příkladů ve veřejné správě bychom našli.

Za třetí tady mám strategickou komunikaci vlády, zkráceně jsem to nazval propaganda vlády. Je to celé k smíchu, ale současně i k pláči, když se podíváme na množství peněz, které vláda Petra Fialy posílá na různé kampaně, a jaké to má výsledky. O některých kampaních nemá přehled ani prezident ani odborníci na marketing, protože jsou tak neviditelné, že si střízlivě uvažující člověk musí položit otázku, zda hlavním cílem není vysávat veřejné rozpočty nebo za státní peníze dělat volební kampaň a vzbudit dojem, co všechno vláda dělá.

Před jedenácti dny jsem tady chtěl otevřít bod Kampaně vlády Petra Fialy, neboť na co sáhla, to se jí nepovedlo. Proto musí platit stovky, stovky milionů korun, které ministerstva a Úřad vlády utrácí za různé kampaně. Například pamatujete na Deštník proti drahotě? Ta stála přes 24 milionů korun. Poté spustila kampaň Česko komunikuje. Tady máme za sebou tři vlny této kampaně - za 21 milionů korun, za 22 milionů korun a za 13 milionů korun. Tolika pokračování se nedočkala ani oblíbená pohádka Anděl Páně.

Když komunikuje vláda, tak komunikuje i Ministerstvo vnitra. Vnitro spustilo obří reklamní kampaň za 42 milionů, aby předvedlo kroky vlády. Pokud si aspoň trošičku vybavujete, plakáty byly vylepeny na různé plochy ve městech a bylo to na nádražích, bylo to dokonce ve vlacích. A čím nás tato kampaň obohatila za těch 42 milionů korun? Například sloganem Falešné slevy vás už nemusí klamat.

Nebo si představte, že jsme propagovali za 42 milionů korun slogan eRecept vám ušetří cestu k lékaři. To jsem zíral, neboť eRecept byl povinně zaveden v letech 2018 až 2019, tedy za vlády Andreje Babiše, a propagovat takhle zavedenou věc by mě teda skutečně nenapadlo. No, čemu se divím, když vládní kampaň zaměřená na utrácení peněz, nikoliv na šíření informací nezapomněla samozřejmě taktéž na rodiče s dětmi, které upozornila na to, co tady funguje desítky let, a to byl slogan Získávejte každý měsíc pravidelný přídavek na dítě. Vláda jede souběžně kampaně, přátelé, a komunikuje zavedené věci. Kdyby se aspoň ministři dokázali domluvit. Ale to by museli chtít a především mít co sdělit. Ovšem v mezích zákona tady bych připomněl nepovedenou kampaň Ministerstva vnitra, kdy vnitro nezvládlo kampaň k datovým schránkám. Stála 40 milionů korun, ale v dopise byla závažná chyba, protože prozradila adresy a jména těch, kterým to šlo.

Nyní v tuto chvíli se Fialova vláda opět připravuje něco komunikovat a chystá kampaň za 34 milionů korun a dělá to, jak jinak, kmotrovským způsobem. Kampaň za 34 milionů korun, jak se píše na Novinkách, dostala firma syna exposlance za ODS. Skandální. Petr Fiala nám ukazuje své hodnoty - ryzí a bratrské. I kdybych byl super objektivní, nepodezíral tuto vládu, že si opravdu neutrácí peníze před poslaneckými volbami, neutrácí peníze daňových poplatníků, kterých skutečně jsou, tak bych řekl, že nerozumím tomu, že se s tím někteří koaliční poslanci opravdu dokážou takhle jednoduše smířit. 34 milionů korun, které v tuto chvíli tato vláda utrácí, budou totiž poté samozřejmě logicky navazovat na ty stranické finance, kdy nám koalice SPOLU oblepí Českou republiku billboardy a bude to navazovat samozřejmě na tu předvolební kampaň.

Ale zpátky k nejnovější kampani. Smlouvu uzavřel Úřad vlády se společností KNOWORIGIN, kterou vlastní akciovka Knowlimits a v ní je předsedou představenstva Jan Vidím mladší, který je synem exposlance ODS Jana Vidíma. Mně by to samozřejmě nevadilo, pokud by to byly peníze právě koalice SPOLU, ona si samozřejmě na tu předvolební kampaň střádá a sbírá ty peníze ze tří různých subjektů - KDU, samozřejmě topky a ODS, jsou to samozřejmě její peníze, ty kampaně ať si dělá za své peníze, jak chce. Ale vadí mi to, že tady Úřad vlády utrácí, řekl bych, dost netransparentním způsobem peníze právě pro své kamarády. Říkám to na rovinu bez servítek. Chápu, že když nám Petr Fiala sděluje, že přichází rok rozhodnutí, že i on se musel rozhodnout, zda bude přesvědčovat voliče výsledky své práce, nebo billboardy za státní peníze, které vytáhl z kapes občanů.

Mimochodem úplně stejná agentura dostala stejným způsobem, to znamená v takzvaném dynamickém nákupním systému, který samozřejmě umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek, taktéž kampaň Deštník proti drahotě. V ODS a v koalici SPOLU vědí, že si musí pomáhat, snad právě proto firma expolitika ODS.

Pojďme se podrobněji podívat na kampaň Deštník proti drahotě. Kampaň probíhala šest týdnů, stála 24,5 milionu korun. Já jen upozorním, že ty webové stránky stály 30 tisíc korun - prostě to byla udělaná stránka, kde byl přehled jednotlivých sociálních pomocí, a do toho vláda nainvestovala 25 milionů korun. Všichni říkají - samozřejmě odborníci na marketing, a tím se budeme také zabývat, že tato kampaň byla příliš obecná a složitá, že ta pomoc samotná přišla prostě pozdě. Tak by se dala shrnout kritika, která právě míří na ten úsporný energetický tarif, který byl schválen vládou svého času a který ona tak propagovala jako pomoc právě u Deštníku proti drahotě.

Když se podíváme na vyhodnocování těch jednotlivých kampaní, tak jsme vlastně nedostali nikdy žádné informace. A tady bych se samozřejmě velmi rád zeptal této vlády, jak ona hodnotí ty kampaně a utracené desítky, stovky milionů korun? Když se podívám na čísla z 31. ledna 2025, tak kampaň Česko informuje, která stála všechny nás 56 milionů korun, má na síti X celých 199 sledujících, na Facebooku 179 sledujících a na Instagramu 202 sledujících. To odpovídá rozpočtu pěti, možná padesáti tisícům, ale ne výdajům 56 milionům korun za kampaň, probůh.

Ovšem borec na konec. Ten se jmenuje Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, který poslal letos v lednu důchodcům osobní dopis za 78 milionů korun. Přečtu vám první větu z tohoto dopisu. "Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych vám nejprve popřál klidný předvánoční čas a šťastný vstup do nového roku 2025." Konec citace. Protože pan ministr Jurečka v lednu doručeném dopise dal část věty tučně, tak tučně zvýrazněnou větu přečtu ještě jednou: klidný předvánoční čas a šťastný vstup do nového roku. Myslel jsem si, že Marian Jurečka ví, kdy se v Česku slaví Vánoce, kdy je předvánoční čas, ale možná že ho podezírám špatně, že se třeba začal řídit ruským kalendářem.

78 milionů korun je fuč. To bylo z peněz daňových poplatníků. Osobně se děsím toho, zda Marian Jurečka samozřejmě nerozešle důchodcům v srpnu dopis, že od října se jim zvyšují důchody, a volby se uskuteční až v listopadu, neboť takto vypadá nikoliv levná - levná - komunikace vlády Petra Fialy.

Já rozumím tomu, proč samozřejmě Marian Jurečka poslal osobní dopis důchodcům. Protože 78 milionů korun nepůjde na úkor žádné stranické pokladny. Nebude se na to skládat koalice SPOLU. Prostě to jde z peněz daňových poplatníků. A já si dokážu představit, že ten jeden papír toho dopisu, který prostě přišel každému senioru, by se dal využít u těch 78 milionech úplně, ale úplně jinak. Takhle se nechová rozpočtově odpovědná vláda, jak o sobě tvrdí ministři Fialovy vlády.

A možná bych ještě doplnil srovnání, aby bylo zřejmé, o jak velkou hromadu peněz jde. Do Poslanecké sněmovny, kde každý z nás, kde sedíme, tak ten vstup tady, pokud se dělá předvolební kampaň, tak je limit 50 milionů korun. A jeden ministr za jeden dopis utratí 78.

Potom tady samozřejmě máme úřad všech úřadů. To je Úřad vlády, kde pracuje na plný úvazek deset lidí v rámci takzvané strategické komunikace vlády. A abych byl přesný, tak vládní koordinátor strategické komunikace státu je také v prezidentské kanceláři, tam také sedí, a je podřízen náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky, která ho také platí. A jak jsem se dočetl na stránkách vlády, tak zaměstnanec Vojenské kanceláře prezidenta republiky může být současně jmenován do funkce vládního zmocněnce, a v takovém případě plní úkoly obou uvedených subjektů, tedy vlády i prezidenta.

Fialova vláda nám tím opět ukazuje, že máme blíž k vojenskému nebo polovojenskému režimu než k civilnímu, že někteří nevědí, na které židli mají sedět, že tady máme lidi, kteří rádi slouží dvěma pánům. To by se dalo ještě pochopit. Co se však pochopit nedá, je to, že jim to vláda Petra Fialy umožňuje. Když vidím Petra Fialu na billboardu s heslem "na západ, nebo na východ", tak si říkám, jaké hodnoty ustavením vojáka do funkce koordinátora strategické komunikace ve skutečnosti zastává? Východní, nebo západní? A protože jsem si zažil socialismus, vždy se mi vybaví polský prezident a generál Jaruzelski v uniformě, kterého jsme mohli vidět na obrazovkách československé i polské televize jako komunistického vůdce.

Když se na ten útvar podíváme ještě více, zjistíme, že s ním zcela bez zábran spolupracovala moderátorka pořadu Historie.cs. A vůbec jí to nebylo blbé. Úřadu vlády to pochopitelně taky nevadilo. Nakonec vedení televize moudře rozhodlo, že nemůže působit na obrazovkách České televize a zároveň sedět na úřadu strategické komunikace této vlády.

Teď se dostávám k tomu, že Úřad vlády velmi nabobtnal, když tam přibylo těch deset lidí v rámci strategické komunikace v polovině srpna roku 2024. Převzali finanční prostředky na kampaně, všechny sociální sítě, ale přesto nedokázali vytvořit více sledujících na sociálních sítích, než je opravdu těch 199, 179 a 202 sledujících na těch základních: na X, na Facebooku a Instagramu. Pokud se podíváme samozřejmě i na výsledky jedné kampaně, tak například u jedné ankety, kde se ptali novináři: Všimli jste si kampaně "Česko informuje"? Tak 3 procenta řekla, že ano, a 97 procent řeklo, že si tady této kampaně vůbec nevšimlo.

Máme vládního koordinátora strategické komunikace z Hradu - jaký to paradox - a také ředitele odboru strategické komunikace. Odbor se chce zaměřit na hodnotová témata a zároveň reagovat na současné výzvy. Pokud si jenom přečtete to, s čím útvar strategické komunikace na Úřadu vlády jde, s jakou vizí, tak jsou to opravdu obecné fráze, které nikam Českou republiku neposunou. Například je tady napsáno, že - cituji - "v současné době dochází k intenzivnímu hodnocení dosavadní činnosti s ohledem na nutné změny, které povedou k zefektivnění komunikace státu s občany." Jenom tady tato věta, kterou si musíte přečíst čtyřikrát, abyste jí porozuměli, svědčí o tom, že ti lidé na tomto odboru strategické komunikace nemají co dělat. Ale i Petr Fiala a jeho vláda jsou jiného názoru, takže se možná dočkáme medializace takových věcí, jako jsou kdo bude ředitelem Národního divadla za tři roky, generálním ředitelem Českých drah za čtyři roky a podobně.

Tohle je obraz rozpočtově odpovědné vlády Petra Fialy, který má ještě menší důvěru než sesazený jihokorejský prezident. A víte, co mě na tom srovnání zaujalo? Nejde o to, že násobně větší důvěru má polský předseda vlády nebo italská premiérka, ale to, jak málo lidí nemá žádný názor na Petra Fialu. Ve Švýcarsku, v Belgii, v Nizozemí nemá názor asi 20 procent lidí. Ale v České republice jen 7 procent. Pouze 16 procent Petru Fialovi věří, ale 77 procent mu nevěří. Chápu, proč startuje kampaň s provokativním heslem "Rok rozhodnutí". Zřejmě necítí, že se pro českého voliče stal pro nesplněné sliby a nenaplněná očekávání politikem minulosti.

Vláda prostě nemá co komunikovat, proto jede buď antikampaň, anebo kampaň bez vize a bez obsahu, protože nemůže komunikovat žádné dobré zprávy pro občany České republiky. Takže straší, nálepkuje a platí stovky milionů korun za komunikace ministerstev a Úřadu vlády. Strategická komunikace vlády je zkrátka tragická, a proto šéf tohoto odboru musí používat silná slova a nálepkovat občany České republiky. Prostě Petr Fiala vsadil na, bych řekl, tvrdou komunikační, vulgární pěst.

Za čtvrté mám tady: Neoprávněná činnost pro cizí moc. To je také část, která nás více díky Petrovi Fialovi táhne, jak on sám říká, na východ než na ty západní hodnoty. V listopadu a prosinci jsme zde měli širokou debatu o lex Ukrajina VII, nikoliv kvůli normě samotné, ale kvůli novému paragrafu trestního zákona - neoprávněná činnost pro cizí moc.

Už tady zaznělo od mých kolegů právníků, že se jedná o přílepek, který byl načten v rámci druhého čtení kolegou Exnerem. Když si přečteme znění nového paragrafu - neoprávněná činnost pro cizí moc - napadne nás, že se asi kolega Exner zřejmě inspiroval v rodinné knihovně. Považuji za smutné, že vláda Petra Fialy a všichni vládní poslanci nerespektovali nedávný nález Ústavního soudu týkající se přílepků, nerespektovali soudní rozhodnutí a pošlapávají soudní rozhodnutí jako takové. Patří takové jednání na západ, nebo na východ?

Ale upřeme pozornost na samotný obsah nového paragrafu trestního zákona - neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle něho bude trestná jakákoliv činnost na území České republiky nebo i mimo něj, které se někdo dopustí v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost země, anebo obranu nebo bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejích zájmů se Česká republika zavázala, nebo kdo na území České republiky někoho sleduje pro cizí moc zpravodajskými prostředky. Trestné má být i neoznámení nebo nepřekažení tohoto trestného činu.

Nejen že se paní profesorka Válková, když se tady ptala pana ministra vnitra, nedozvěděla, co to jsou ty zpravodajské prostředky, zdali to je například mobilní telefon, nebo to můžou být sluchátka v uchu, cokoliv, co si můžeme vymyslet, ale taktéž samozřejmě nikdo nereflektoval její odborný názor. Tady tento paragraf totiž, nejedná se o nic jiného než o návrat do dob socialismu, do časů omezování lidských práv, neboť zrádnost tohoto nového paragrafu je ve dvou směrech. Za prvé jeho formulace je natolik široká, že vůbec nevysvětluje, co si myslí neoprávněnou činností pro cizí moc, která má být trestná, když zároveň není zakázaná, jde totiž o jakoukoliv činnost, i tu, která je v souladu se zákony. Trestní kauzu z toho dělá jen úmysl, což je subjektivní vztah jednající osoby k její činnosti. Tedy já se například mohu dívat na jednání ministra zahraničí jinak než předseda vlády. Nechystám se samozřejmě kvůli tomu podávat trestní oznámení, ale umím si představit, že někteří lidé - a není jich v této zemi málo - zkusí právě v zahraničněpolitických otázkách vyzkoušet nový paragraf a podají trestní oznámení.

Mimochodem, stejně široce byly formulovány skutkové podstaty politických trestných činů, například podvracení republiky a pobuřování před rokem 1989, které byly zrušeny po sametové revoluci, protože umožňovaly na základě úmyslu osob, které nesouhlasily s tehdejším totalitním režimem, je odsoudit za činnost, která jinak nebyla protiprávní. Jdeme na západ, nebo na východ, nebo do minulosti s koalicí Petra Fialy? Má pravdu předseda? Čeká nás rok rozhodnutí, zda se chceme s ním vydat na cestu do minulosti. Ale ještě jsem chtěl upozornit na druhou rovinu, a to je lobbing tajných služeb za tento paragraf.

Nový paragraf trestního zákona ve vazbě na trestní řád umožňuje nasazení sledování, odposlechů, a to je v zájmu tajných služeb, které jsou pod kontrolou vlády. Takže vláda se zajímá, co dělají a jak smýšlejí státní zaměstnanci - že jo, to máme tady KRIT - vláda aktivně ovlivňuje veřejné mínění, platí si vybraná média a nyní chce přes tajné služby sledovat občany své vlastní země, zda jí náhodou nějak neohrožují. Víte, mně na tom připadne kuriózní, že s tím přišlo hnutí STAN, které v tomto volebním období proslulo používáním šifrovaných mobilních telefonů, dokonce kvůli tomu skončil ministr školství Gazdík, a ministr vnitra Rakušan nás pobavil tím, že s jeho šifrovaným mobilem, který prý dostal a který prý stojí okolo 150 000, si hrají jeho děti.

Vláda jde kvůli ochraně svých zájmů udržet se u moci na ruku tajným službám. A nikdo mě nepřesvědčí, že je tomu jinak. Přílepek byl přijat i přes negativní stanovisko Nejvyššího soudu České republiky. Cituji z něj: "Zařazení nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc patrně diktuje současná společensko-politická situace. Toto ustanovení se nám ovšem jeví jako velmi problematické s ohledem na jeho obsahové vymezení užívající poměrně abstraktních a neurčitých pojmů, pod nimiž si každý může představit něco jiného," uvádí se v úvodu připomínek Nejvyššího soudu. A světe, div se, i vláda přiznává, že nový trestný čin omezuje i základní Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod zaručená práva jakými jsou svoboda slova a projevu. Takto formulovaný paragraf by i v dnešní době mohl znamenat, že by činnost, která je dovolená podle principu právního státu "co není zakázáno, je dovoleno" byla nejen sankcionovaná, ale přímo mohla vést k odsouzení pachatele k mnoha letům vězení. To je jasný důkaz, jak vláda Petra Fialy a poslanecká většina vládních stran utahuje šrouby a omezuje svobody občanů, jak si to nedovolila žádná česká vláda v posledních třech dekádách.

Pokud tomu, co zde bylo předloženo, schváleno, prezidentem podepsáno a brzy bude publikováno ve Sbírce zákonů, někdo nerozuměl, dovolím si odcitovat část stanoviska Konfederace politických vězňů České republiky. "Předsednictvo spolku", cituji, "Konfederace politických vězňů České republiky je znepokojeno a nesouhlasí s postupem Poslanecké sněmovny, která schválila novelu trestního zákoníku formou takzvaného přílepku a zavedla do trestního zákona nový trestný čin pod § 318a, a to skutek neoprávněná činnost pro cizí moc. Stalo se tak přes nesouhlas velké části odborné právnické veřejnosti a proti odmítavému stanovisku Nejvyššího soudu ČR. K tomuto stanovisku nás vedou tragické historické události z období komunistického režimu v Československu. Po zločinném komunistickém převratu byl účelově přijat zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky. Podle tohoto zákona byli nevinní lidé popravováni, mučeni a vězněni. Tento vládní zákon svévolně umožňoval postihy za řadu takzvaných trestných činů, za které bylo možné uložit výjimečné tresty smrti a doživotí. Obsahoval vedle trestných činů vlastizrady, špionáže a podobně i trestný čin podvracení republiky," píše pořád Konfederace politických vězňů. Pod tento vágní paragraf mohla Státní bezpečnost zařadit prakticky cokoliv. K prokázání skutku stačil posudek soudního znalce účelově vybraného komunisty. Soud pak vynesl rozsudek odsouhlasený stranickými orgány. A teď, prosím, pozor, pokračuji v citaci: "Paragrafované znění zákona, § 318a, znění komunistického zákona nebezpečně připomíná. A nejsme to jen my, kteří poukazují na skutečnost, že nově přijatý paragraf trestního zákona neoprávněná činnost cizí moc zavádí do našeho trestního zákona podobně vágní a neurčitá kritéria pro jeho naplnění. Od listopadu 1989 jsme si zakládali na tom," píše Konfederace politických vězňů pořád, "že společnost buduje stát, jenž nebude ohrožovat svobodu jedince, který má jiný názor na postupy aktuální vlády. Stejně tak jsme si vědomi toho, že demokratický stát má právo se bránit proti autoritářským nedemokratickým režimům a zahraničním tlakům, které jeho existenci a principy aktuálně ohrožují. Stejně tak se ale obáváme toho, že podobné zákonné úpravy české legislativy naopak mohou k posílení nedemokratických autoritářských režimů a metod přispívat." A za pozornost stojí jistě i tato věta, to je poslední citace: "Jsme proto velmi znepokojeni možností zneužitelnosti této nové právní úpravy, tedy možností neblahého opakování politických procesů proti oponentům vládní moci."

Tato výzva Konfederace politických vězňů byla určena senátorům, aby nedovolili schválení paragrafu tohoto trestního zákona, který prošel Sněmovnou, za což se stydím. A je to ostuda Petra Fialy, který chce dělit společnost, který v roce zúčtování s jeho vládou staví proti sobě západ a východ - velmi lživě. Ale je to i jinak: proti sobě stojí svoboda jednotlivce a zásahy státu do svobod občanů.

Možná někteří zapomněli na politické vězně, možná si někteří neumí představit konkrétní lidi a jejich příběhy přesně ve stylu "sytý hladovému nevěří", proto konkrétní příklad bývalé poslankyně, nyní senátorky Hany Kordové Marvanové, která nový paragraf, neoprávněná činnost pro cizí moc, kritizovala pro jeho zneužitelnosti, podobu s předlistopadovou legislativou i pro vlastní zkušenost. Na půdě Senátu řekla, že socialistický režim měl podobné dokonce dva gumové paragrafy, a to pobuřování a podvracení republiky, jehož skutková podstata zněla: kdo z nepřátelství k socialistickému, společenskému a státnímu zřízení republiky provádí podvratnou činnost proti jejímu společenskému a státnímu zřízení, proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti, anebo proti jejím mezinárodním zájmům, bude potrestán odnětím svobody a tak dále. V tehdejším i v dnešním paragrafu nebylo za nezákonnou činnost. A i když neprováděla žádnou nezákonnou činnost, skončila ve vězení. Podle odůvodnění rozsudku proto, že o tom vysílala svobodná média, Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. Na západ, anebo na východ? Toť problém Petra Fialy, který hlásá západní svobody, ale hlasuje pro omezení občanských svobod.

Nedá mi to a přidám i varování platformy Svobodaslova.online. Tento projekt Svobodaslova.online zřídil a provozuje mimo jiné Oldřich Kužílek, tedy aktivní člen a respektovaný odborník, třeba na právo na informace a svobodu slova. Tady poslední citace: "Nový návrh obsahuje opatření proti činnostem, které by mohly být v rozporu se zájmy České republiky či jejích spojenců." A cituji dál. "Proto platforma navrhla, aby příslušný paragraf nového trestního činu neoprávněná činnost pro cizí moc byl doplněn o text omezující trestnost, nejde-li o činnost spočívající výhradně ve vyjadřování svého názoru slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, aby bylo zřejmé, že nejde o omezení svobody občanů, respektive trestání svobodného jednání." Bohužel, samozřejmě to bylo přijato i senátory i podepsáno panem prezidentem.

Já bych za hnutí ANO chtěl říci, že my jsme se dneska rozhodli, že se připodepíšeme k senátnímu podání u Ústavního soudu, které dělá pan senátor - (Poslankyně Válková z lavice: Canov.) Canov - ano, pan senátor Canov, děkuji - protože se jedná zjevně o přílepek s velmi nedemokratickým, totalitářským nádechem a bohužel vládní koalice pro něho hlasovala, protože tady toto, tento přílepek je opravdu blízký východním režimům, které nerespektují ústavní ani jiná práva. A právě pan premiér Petr Fiala, pro něhož je to (?) rozhodnutí, nám tady říká strašně krásně něco o demokratických hodnotách, ale ve skutečnosti svými činy nás táhne směrem na východ.

Další, co je tady samozřejmě velmi kontroverzní, tak to je korespondenční volba, tady jsem to nazval Korespondenční volba jako eso v rukávu nechtěné koalice. Návrhy zavést Korespondenční hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny pro Čechy žijící v zahraničí se tady objevují delší dobu, už dvě desítky let. Osobně nevím, co k tomu některé vede, zda jde o posílení vazby s lidmi, kteří v České republice žili a odešli, nebo touha volební koalice získat hlasy od lidí, kteří své životy v České republice nežijí, takže nevědí nic o podnikatelském prostředí, sociálním systému, daních, stavu digitalizace a já nevím čeho, veřejné správy, stavu silnic, poměrech v Evropské unii i v českých zahraničních vztazích.

Když tady vedeme debatu o novém způsobu výběru koncesionářských poplatků, a budeme ji vést během zítřejšího a pátečního dne, navrženém vládou Petra Fialy, tak bych řekl v duchu ekonomické teorie, že se jedná o černé pasažéry, konzumují obsah přes různé platformy, ale neplatí za něj, paradoxně na rozdíl od firem, které budou přispívat na chod televize, byť nemají ve svých provozech žádný přijímač. Zajímalo by mě, kdyby občanům, kteří se zapojí do korespondenční volby, přišla výzva k placení koncesionářského poplatku. Jak by na ni zareagovali? Je přece jasné, že pokud se chtějí účastnit voleb, tak nepochybně nějakým způsobem sledují dění v České republice a mají k tomu elektroniku s přístupem na internet.

Překvapilo mě, že menší koaliční strana TOP 09 tuto svoji prioritu prosadila do koaliční smlouvy současně (současné?) vládní koalice SPOLU a jak konzervativní ODS na to kývla, neboť se jedná o experiment, který může narušit fungující a důvěryhodný systém voleb, kdy se vyžaduje osobní účast při hlasování. A to je hlavní argument proti korespondenční volbě. Z minulosti známe případy, kdy volby, respektive utvoření vládní koalice rozhodly desítky tisíc hlasů, případně jeden poslanec.

Korespondenční hlasování může například rozhodnout o podobě příští vládní koalice, a to přesto, že většina korespondenčně hlasujících lidí v ČR dlouhodobě nežije, neplatí zde daně a nenese důsledky svých volebních rozhodnutí, které dají mandát skupině poslanců a ministrů měnit Českou republiku.

Z mnoha důvodů se zvýší možnost úspěšně napadnout volby u soudu. Místo toho, aby nás vláda a vládní většina vedla do klidných a stabilních vod, zamířila zřejmě s vidinou vlastního prospěchu přímočaře k nestabilitě, povolebnímu chaosu a možná i prodloužení svého mandátu o několik měsíců, pokud se na to budeme dívat širší dnešní optikou. Ale to riziko nestability zde existuje i pro všechny další volby s korespondenčním prvkem. Je mi líto, že Petr Fiala s dalšími lídry své vládní koalice upřednostnil vlastní touhy, možná i přání některých lidí v zahraničí na úkor politické stability, na úkor fungujícího a důvěryhodného systému voleb. Už teď ovšem musím říct, že se Petr Fiala nezachoval jako státník, ale jako hokynář s hlasy.

Když jsme u toho, mám tedy šestý bod. Samozřejmě jako důkaz toho, že krásně mluví tato vládní koalice o západních demokratických hodnotách, ale bohužel její činy jsou, jak bych řekl, zcela východní, tak to je kampelička pražského Palerma. Před rokem, 8. února, jsme žádali o svolání mimořádné schůze k zatajenému milionu premiéra Petra Fialy v kampeličce pražského Palerma, tedy v Podnikatelské družstevní záložně, dnes již v likvidaci. Označení Palermu bylo a je dost výstižné, neboť s touto záložnou se pojí vražda, sebevražda, netransparentní obchody s uměleckými předměty a se směnkami, nekontrolované zahraniční převody milionových částek do daňových rájů, obchod se zbraněmi, nekontrolované a nezdůvodněné přesuny peněz, zapojení politiků, politicky exponovaných osob a spolupracovníků předsedy vlády a porušení celé řady předpisů proti praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Předsedkyně našeho poslaneckého klubu Alena Schillerová na tomto místě říkala, že určitě v České republice nenaleznete žádného jiného vysokoškolského profesora, než je profesor Petr Fiala, který by v roce 2015, tedy právě v období největší medializace vytunelování a krachu kampeličky jménem Metropolitní spořitelní družstvo, vzal 950 000 korun ze svých rodinných úspor uložených v bezpečí solidního bankovního domu, navíc chráněných fondem pojištění vkladů, a přesunul je do zcela pofiderní finanční instituce o 99 členech, kde by ke svému vkladu neměl přístup ani přes internetové bankovnictví, ani platební kartu, ba dokonce ani vlastní bankovní účet, do toho času druhé nejmenší finanční instituce v zemi, de facto bez internetových stránek a s jedinou dosavadní publicitou, publicitou ryze negativní, neřkuli přímo kriminální.

A tady mám velkou a dlouhou citaci právě z projevu paní předsedkyně Schillerové. Pokud bych to měl číst, byl bych tady ještě další půlhodinu. Nicméně pojďme přímo k závěru. To, co bylo řečeno paní předsedkyni Schillerovou, tak to bylo řečeno na tomto místě v únoru a březnu roku 2024. A co se událo za těch 12 měsíců?

V červnu předseda představenstva Podnikatelské družstevní záložny Robert Zelenka spáchal sebevraždu. Uvnitř záložny nejdříve působil v úvěrové komisi, následně byl dlouhou řadu let předsedou kontrolní komise, tudíž měl hlídat, zda ve finančním mikroústavu neprobíhají nestandardní operace, nedochází například k praní špinavých peněz. Předsedou představenstva se Zelenka paradoxně stal v roce 2021poté, co ČNB zjistila při kontrole v kampeličce zásadní nedostatky a žádala o nápravu. Jak ukazují výsledky správního řízení zveřejněné letos v lednu Českou národní bankou, k ničemu takovému nedošlo, právě naopak, centrální banka zjistila takové nedostatky, že Podnikatelská družstevní záložna... nebo (ČNB) odebrala záložně družstevní podnikatelské povolení působit jako družstevní záložna.

Na páté straně asi 180stránkového dokumentu se dočteme, že zjištěné nedostatky jsou konstatovány nejdříve ke dni zahájení kontroly a její výskyt konstatovat (?) minimálně do 15. 1. 2024, ale odkazy na poznámky pod čarou říkají jasně, cituji. Skutečností však zůstává, že obdobné nedostatky byly zjištěny již v rámci kontroly provedené v roce 2017, tedy v době, kdy měl majetkový podíl v družstevní záložně Petr Fiala, slovy zákona politicky exponovaná osoba.

A jaké nedostatky ČNB zjistila? Nedostatky v oblasti prevence legalizace výnosů trestné činnosti a financování terorismu. To cituji ČNB. Nedostatky v oblasti řízení úvěrového rizika. Tam měl Petr Fiala peníze. Velmi vysokou závažnost vykazovaly nedostatky v řízení operačních rizik daných nakládáním s hotovostí. A za čtvrté: zvlášť závažné nedostatky byly zjištěny v oblasti výkonu řídících a kontrolních činností vedoucích orgánů. Například předsedkyně kontrolní komise, která v rámci kontrolního pohovoru k dotazu na její realizovaný hotovostní výběr u kampeličky ve výši 10 milionů korun odmítla požadavek (na sdělení) účelu hotovostního výběru jako neopodstatněný a ignorovala jej.

Česká národní banka jako správní orgán prověřila 18 členů spotřebního družstva z asi stovky, mezi nimi i jednu politicky exponovanou osobu, a zjistila, že družstvo umožňovalo nekontrolované vklady a výběry hotovosti v desítkách milionů korun, i přes sankce obchody s Íránem, bankovní obchody s Libanonem za účasti politicky exponované osoby, směnečné obchody, při nichž nebyl zkoumán účel, kauza převodu směnek a hotovostního výběru, ani provedena kontrola klienta, respektive transakce. Kampelička neprověřila ani zdroj pro platby za umělecké předměty v objemu 141 milionů korun, směnečné obchody s vazbou na Panamskou republiku, která je rizikovou zemí z hlediska AML.

Zjištění ČNB jsou velmi konkrétní, nebyl prověřen účel výběru hotovosti ze dne 30. června ve výši - pozor! - 600 000 eur a ze dne 28. 6. 2023 ve výši 50 milionů korun. A takto bych mohl neustále pokračovat.

Možná si řeknete, proč tady o tom mluvím, když v té době už Petr Fiala neměl v záložně žádný podíl. Ale měl ho tam, víte kdo? Jeho poradce Miloš Růžička, který ho jako klienta do Podnikatelské družstevní záložny přivedl. Ba co víc, přes záložnu čile obchodoval se směnkami, což je podle centrální banky podezřelé a rizikové, jak ČNB píše. Navíc Česká národní banka uvedla, že zkoumané transakce se často používají k zakrytí pravého původu peněz. Seznam Zprávy už dříve popsaly, že peníze si mezi sebou převáděli poradci Petra Fialy Růžička a Netuka. Oba mluví podle Seznam Zprávy o standardních investičních operacích. Ani jeden z poradců však není ochoten říct, v čem vlastně spočívala ekonomická výhodnost obchodu s panamským úpisem. Zřejmě proto, že některé věci se prostě vysvětlit nedají, neboť se používají k zakrytí pravého původu peněz.

Vidíme, že Petr Fiala má po svém boku v roce rozhodnutí, v roce voleb, protřelé obchodníky se směnkami, kteří si vybírají finanční instituce neřešící původ peněz. To je vizitka našeho předsedy vlády, když lidé po jeho boku neřeší, co je vlevo, vpravo, na sever, na jih, vlastně na západ, na východ, hlavně pokud to sype. I když to na první pohled nedává smysl, s tou ztrátou orientace vlevo vpravo to ostatně sedí přesně na Miloše Růžičku, který pracoval už pro jiného předsedu vlády, a to Bohuslava Sobotku z ČSSD. I když u něj nevíme, proč také neinvestoval své úspory do Podnikatelské družstevní záložny. Zřejmě se jednalo o kampeličku pro členy jedné Fialovy strany.

Co tady máme dál? Proč nám samozřejmě svými hezkými řečmi Petr Fiala říká, že nás táhne k těm západním hodnotám, ale ty činy jsou ryze východní? Pro USA jsme, jak víme za posledních pár týdnů, v oblasti čipů stále satelit Moskvy. Minulý měsíc k nám prostřednictvím BBC dorazila zpráva, že Spojené státy omezí vývoz čipů v oblasti umělé inteligence, aby tato vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny. Regulace se má dotknout i Česka. Regulace podle agentury Bloomberg dělí země EU na dvě kategorie. Zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější, východní část, včetně Česka, má přístup složitější. I když postup rozdělení zemí do dvou skupin kritizovala Evropská komise, nedělám si iluze, že vlivné a velké státy budou bojovat za Českou republiku, Rakousko či Slovensko, když se naše země přetahovala či snad ještě přetahuje o továrny na čipy s Německem.

Ovšem tím zpráva nekončí. Největší omezení se budou týkat Ruska, Číny nebo Íránu s Venezuelou. Já jen připomenu, že právě kampelička, Podnikatelská družstevní záložna, o které jsem tady před chvílí mluvil, si podle České národní banky počínala nedostatečně obezřetně při transakcích za 141 milionů korun s klientkou ze země původu, kterou je Íránská islámská republika. Já bych chtěl, abychom to měli všichni v tuto chvíli na paměti. Peníze a obchody Petra Fialy a jeho poradců v družstevní záložně, která nedodržuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsou důsledky a bezpečnostní rizika Petra Fialy a jeho spolupracovníků pro naše hospodářství, které nás zcela logicky v očích USA řadí k méně spolehlivým zemím. A to ještě vyšlo v posledních hodinách to, že jsme se propadli v oblasti transparentnosti a korupce o pět příček níž, než tomu bylo v minulém roce.

Premiér Petr Fiala, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a ministr financí Zbyněk Stanjura oznámili v červnu investici firmy Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Podle tiskové zprávy by výrobce polovodičů Onsemi měl investovat do rozšíření výroby čipů v závodě v Rožnově zhruba dvě miliardy dolarů, čímž by se jednalo o největší investici v novodobé historii ČR. Společnost Onsemi již nyní vyrábí denně v Rožnově pod Radhoštěm 10 milionů čipů. I když se tisková zpráva holedbá sdělením, že Česko je pro zahraniční investory atraktivní zemí, skutečnost je asi jiná. USA vyslaly investorům signál - čemuž Petr Fiala zřejmě dobře rozumí - které země USA považují za bezpečné a které tvoří periferii. Můžeme přemýšlet, zda jsme díky zahraniční politice prezidenta a vlády, ale i chování vlády a jejích poradců, periferii Evropské unie nebo Ruska.

Byť o omezení rozhodla administrativa bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, nelze očekávat obrat o 180 stupňů ani s prezidentem Trumpem. Už se ozval Svaz průmyslu a dopravy České republiky, podle něhož jde opětovně o rozdělení světa železnou oponou. Prezident svazu Jan Rafaj v rozhovoru pro E15 uvedl, že USA svůj krok nevysvětlila a že se Česko chystá podat oficiální stížnost. Nicméně je třeba říct, že krátce po vzniku železné opony, tedy v roce 1949, vznikl Cocom (?), tedy soubor opatření pro export, který měl zamezit vývozu nejmodernějších technologií ze západních zemí do Sovětského svazu a socialistických zemí, včetně Československa, pokud by je bylo možné použít pro výrobu zbraní, mikroelektrotechniky, či jakkoliv jinak ve vojenském průmyslu. Ve své době se jednalo o velmi účinné opatření, které vedlo k zaostávání socialistických států. Proto pokud se ve vládě nepodaří vyjednat s USA změnu, může to vést k zaostávání České republiky.

To ostatně říká i prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Cituji: "Když to hodně přeženu, pro Českou republiku sankce na vývoz AI čipů znamenají pokračování příběhu montovny, protože nám někdo řekne, že nemůžeme v Hi-tech držet krok s těmi nejlepšími. Na AI čipy navazují další investice. Je to prostě potenciální řetězec událostí." Konec citace. Tudíž česká vláda má právě teď jedinečnou příležitost udělat něco pro Hi-tech průmysl, pro investice do čipů. O tom nebudou rozhodovat voliči ve volbách na podzim, ale administrativa Trumpa a lidé kolem Petra Fialy. Bylo by poctivé to říkat občanům a netvářit se svatouškovsky z billboardu, že nás čeká rok rozhodnutí, zda na západ nebo na východ. Tahle vláda má unikátní příležitost ukázat, že jí záleží na našem moderním průmyslu i na rozvoji prosperity této země.

Další bod, jak nás svými činy tato vláda vede spíše směrem na východ, a ne na západ, je nálepkování jako nový styl komunikace vládní koalice. Mám tady článek z března s titulkem Přehlídka krásných strojů. Nedaří se jim špatně, zhodnotil Stanjura protest zemědělců. V něm ministr financí říká: "Kdybych byl ironický, tak ten protest, to byla přehlídka krásných nových strojů." Chápu, že se to snažil do jisté míry odlehčit, ale tak, jako naši policisté už dlouho nejezdí ve Fabii a ministr financí v 10 let staré Škodě Superb, tak i zemědělci modernizují svou techniku, představte si. Ať si každý vyhodnotí sám, zda takový styl komunikace patří mezi partnery, ať již obchodní, politické nebo rodinné. Ať si to každý vyhodnotí, jak uzná za vhodné. Nazývat demonstraci přehlídkou - inu, pan ministr Stanjura má jistě ve své živé paměti přehlídky. Myslím tím jiné přehlídky, vojenské, které patří do jiné doby a na východ od naší země, kde se ukazuje v ulicích a na náměstí vojenská technika pravidelně.

Ovšem tím důvodem není vzbuzovat obdiv, nýbrž demonstrovat sílu, jak víme. Proto mi připadne v komunikaci ministra a vlády nevhodné zlehčovat protest zemědělců právě tímto způsobem. Pokud už mluví o nových strojích, nové technice, tak ti zemědělci si na ni museli buď vydělat, nebo si na ni půjčit a budou to splácet mnoho let. To není jako v případě ministerské limuzíny, kdy neřešíte, kolik stojí a kdo ji zaplatí. Je smutné, že ministr financí nechápe ani koloběh financí a hospodaření, ani specifika zemědělské výroby v evropské konkurenci, a tak zlehčuje prostě legitimní protest zemědělců. Věnovat se zemědělské výrobě není o sbírání traktorů, kombajnů, nakladačů a jiné techniky. Proto prosím, važme slova my všichni, a hlavně vy ve vládní koalici, protože máte odpovědnost. Protože jak mluvíte s občany této země, s lidmi, kteří pracují sami na sebe, zaměstnávají další a starají se o potravinovou soběstačnost svou i obyvatelstva této země, tak naopak bychom si jich měli vážit. Pokud jeli demonstrovat do Prahy stovky kilometrů, měli k tomu jistě vážné důvody, které by empatický ministr pochopil, ale to není vlastnost, kterou by se ministři vlády Petra Fialy vyznačovali.

A když už jsem se dostal tedy k vládě, nálepkováním svého druhu je i výrok premiéra Petra Fialy z pořadu Otázky Václava Moravce. Já cituji: "Jestli někdo kritizuje častěji Brusel než Moskvu, tak mám určitě právo říct, že to není v našem zájmu." Petr Fiala má jistě právo říct cokoliv. Nejen, že něco je, nebo není v našem zájmu, pokud to říká jako občan, neboť je to jeho svobodné právo, právo svobody projevu. To je to, o co nám tady jde. Něco jiného je, pokud bude někde něco říkat, psát, případně zpívat jako předseda vlády.

Ale rád bych se vrátil k podstatě toho výroku. "Jestli někdo kritizuje častěji Brusel než Moskvu, tak mám určitě právo říct, že to není v našem zájmu." To je ta citace. Pokud jsem občanem České republiky, která je součástí Evropské unie, tak mám přirozeně blíže k Bruselu, neboť Brusel ovlivňuje naši legislativu, náš trh, a to jak pracovní, trh zboží, služeb, ale také naše hospodářství. Já a jiní, nevím na koho Petr Fiala tím svým výrokem mířil, nejsme občany Ruské federace, nebydlíme v Moskvě, nesledujeme ruské zprávy, takže se jen velmi obtížně můžeme vyjadřovat, natož kritizovat věci z Moskvy. Proto je naprosto přirozené, že já i další občané více kritizujeme Brusel, neboť těch každodenních jednotlivostí přicházejících z Bruselu desítky a stovky, je jich desetkrát samozřejmě víc než z Moskvy, tak je to jako s počtem aut s ruskou registrační značkou na českých silnicích. A nejde o to, zda v loňském roce, nebo před 20 lety. A pokud Petr Fiala tvrdí, že ta kritika není v našem zájmu, tak já tvrdím opak. Kývání, poklepávání ramenou a mlčení věci kolem nás nezmění.

Já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie s vědomím, že vstupuji do světa svobodných lidí, národů a zemí, kde mohu uplatňovat svobodně svůj názor, který může, si to představte, být i kritický. Doufám, že vstupem do Evropské unie jsme neztratili právo na vlastní názor, který nemusí být ve shodě s názorem předsedkyně komise nebo předsedy vlády. Ale to je pořád, stále stejné téma. Na jedné straně nám Petr Fiala mluví o jistých hodnotách, právech, o svobodě a o tom, co se sluší a co se nesluší a dělá z nás samozřejmě co? Nesvobodné jedince?

Petr Fiala burcuje občany před volbami heslem na západ, nebo na východ. Petr Fiala, který si slovně hraje na politika hodnot, je nedokáže ani pojmenovat. V úvodu svého vystoupení jsem zmínil Václava Klause, který měl v roce 1992 ústřední volební heslo svoboda a prosperita. Jenže Petr Fiala, šéf ODS a lídr slepence SPOLU už žádné hodnoty nemá, proto mlátí prázdnou slámu. Ono to ale jinak nejde, když slepíte tři strany vyznávající různé hodnoty. To si potom opravdu můžete dát na billboardy jenom na západ, nebo na východ bez jakékoliv vize, bez jakéhokoliv obsahu, aby vás nemohl někdo jednou konfrontovat, když třeba slíbíte nezvyšovat daně a potom je zvýšíte.

Kdybych stál u řečnického pultu, vzal bych si zvonek a koalici SPOLU bych dvakrát zazvonil. Poprvé bych zazvonil proto, aby se koalice SPOLU s Petrem Fialou probudila, protože nejsme v devadesátých letech, kdy se naše země rozhodovala a jasně rozhodla pro kapitalismus, pro tržní hospodářství, pro vstup do NATO a vstup do Evropského společenství, nyní Evropské unie. Naše hnutí ANO, které vzniklo o mnoho let později, členství v NATO a EU nikdy nezpochybnilo a nikdy vystoupení neprosazovalo ani prosazovat nebude. Dnes dilema na západ, na východ, není vůbec na pořadu dne.

A podruhé bych zazvonil proto, aby koalice SPOLU i s Petrem Fialou odešla a přestala škodit občanům a našemu hospodářství.

Děkuji za pozornost.