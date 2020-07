Juránek (KDU-ČSL): Praha se nemá čím chlubit

reklama

Vážení kolegové,

původně jsem chtěl reagovat na někoho jiného, ale musím reagovat bezprostředně na kolegu Luzara. Já si myslím, že nejdůležitější ze všeho jsou ty konkrétní věci, abychom se z nich dokázali poučit a dokázali je přenést. Ta zásadní věc, která je, je, že ty byty v těch šedesátých letech byly ve velmi špatném stavu. A já si troufnu říct právě jako starosta městské části, kam patřilo sídliště Juliánov, že tam jsme museli odstraňovat vady panelových konstrukcí, ve kterých skutečně ty panely byly takové, že je zacpávali v zimě hadrou, aby jim tam nešla zima. A já bych byl velmi rád, abyste se o tom přesvědčil, protože to bylo první sídliště, které bylo opraveno a my jsme vlastně opravili i tím způsobem, že jsme zlepšili kvalitu bydlení, které tam je, protože například ta umakartová jádra byla v naprosto zoufalém stavu.

Já bych byl strašně rád, abychom si řekli, že je to na jednu stranu zodpovědnost obcí a já jsem rád, že Brno se postavilo k bydlení jiným způsobem než Praha, protože si myslím, že je zodpovědné za to, aby tam v nějakém stavu bydlení fungovalo. A já se velmi, velmi hlásím o to, abychom zvážili podporu v tuto chvíli právě těch měst a obcí, které jsou ochotné do bydlení investovat. Protože ono je to totiž velmi obtížné a my se tady dostáváme do určité nerovnováhy, která potom ovlivňuje nejenom to město samo, ale i nejbližší okolí. A tady řeknu zcela zodpovědně, jak jsem o tom přesvědčený, že skutečně Praha se nemá čím chlubit a že musí hledat v tuto chvíli cestu, jak posílit nájemní bydlení, protože v rámci nájemního bydlení má v tuto chvíli město Praha pod kontrolou 4,5 % bytů, a to je velmi málo. A myslím si, že to samozřejmě ovlivní i celkově trh s byty, že to samozřejmě ovlivňuje i cenu bydlení. Vrátím se zpátky k tomu, co se nám povedlo v Brně, nejenom v sídlišti Juliánov, byl to i kolega na druhém konci Brna z Kohoutovic, že se nám podařilo vytvořit dostatek bydlení v daném prostoru, a tím se také cena bydlení náležitě snížila. Proto prosím, abychom obcím v této věci pomohli a abychom mohli...

Já samozřejmě děkuji za ten čas navíc, ale tady je to spíše prosba o to, abychom hledali i podporu pro nájemní bydlení.

