Juránek (KDU-ČSL): Rozhodnutí vlády mají velký dopad na rozpočty v krajích

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem teď skutečně přemýšlel, jestli do tohoto sporu mám vstupovat, protože je tady velmi mnoho emocí. Ale já to zkusím teď vzít z celkového pohledu, protože jde o dopravu na prvním místě v krajích. A to je podstatná věc, že tady skutečně je velmi důležité stanovisko krajů a nikoliv obcí, protože tíhu dopravní záležitosti nesou kraje.

Nicméně ty propočty, které zde jsou, zapomínají na jednu věc. A to je ta věc, že skutečně kraje rozhodnutím státu utrpěly velkou ztrátu, finanční. A já bych rád využil tedy tohoto zákona, který je zde předložen, k tomu, abychom tuto kompenzaci pro kraje hledali třeba i prostřednictvím tohoto zákona, protože rozhodnutí, která se udělala na úrovni celého státu, tedy která jsou dána rozhodnutím vlády momentálně, mají velký dopad na rozpočty v krajích. A já mám tady i nějaké vyčíslení, jak velký dopad to má, nicméně myslím, že tohle by byla právě ta vhodná část, abychom hledali tu cestu k tomu, jak to krajům jako takovým kompenzovat. A tady jsem přesvědčený o jedné věci. Jestliže se rozhodnutí udělá na úrovni města, ať si za to rozhodnutí nese tíhu města. Jestli se udělá rozhodnutí na úrovni kraje, ať si tíhu toho rozhodnutí nese kraj. Jestli se rozhodnutí udělá na úrovni státu, tak ať si to rozhodnutí na prvním místě nese kraj. A nebráním se tomu, aby veřejné rozpočty na tom spolupracovaly, ale ne, aby celou tíži rozhodnutí, které se udělá, např. co se týká slevy jízdenek, tak aby celou tuto tíhu nesly kraje. A já jsem tady v tuto chvíli proto, abychom skutečně hledali ve prospěch krajů tu cestu. Já samozřejmě beru, že je zde Asociace krajů, že jsou zde hejtmani, sleduji tu situaci.

My jsme velký kraj - tady bych jenom opravil prostřednictvím předsedajícího paní Kovářovou, Středočeský kraj a Praha nejsou dva největší kraje, Středočeský je největší, ale Praha je až na čtvrtém místě, takže aby se neopomenul ten Moravskoslezský kraj a Jihomoravský, takže tady mám jen takovou prosbu, ale aby se na to nezapomnělo, ale toto je teď maličkost. Ale jenom chci říct, že speciálně v Jihomoravském kraji ten dopad je velký a nezanedbatelný a znamená to skutečně velké poznamenání v rozpočtu.

Ing. Stanislav Juránek KDU-ČSL



poslanec

Samozřejmě že záleží také na tom, jak mají také kraje nastavené smlouvy, ty veřejnoprávní smlouvy těch dopravců, kteří tam jsou. Není to nic jednoduchého to řešit, protože ty smlouvy jsou nastaveny dlouhodobě. Tedy jestliže na tom jsme jako kraj tak, že ty smlouvy v některých částech Jihomoravského kraje končí, tak se ta smlouva udělá mnohem snadněji než pro někoho, kdo udělal nedávno smlouvu na deset let. Takže tady chci říct, že to bude mít i různý dopad na různé kraje podle toho, jak jsou v tuto chvíli schopny nastavit smlouvy s dodavateli, kteří u nich jezdí.

Nicméně nechci teď v tuto chvíli dávat ani žádný návod, jakým způsobem by se těm krajům dalo pomoci. Na druhou stranu je ale třeba si říci, že máme v rámci každého zákona podle rozhodnutí, které bylo v minulosti, uvádět, jak velký dopad má každé rozhodnutí na rozpočty krajů a obcí. A já bych byl velmi rád, kdybychom si tady občas třeba i v rámci interpelací nebo nějakého jiného mechanismu řekli, jak velký dopad má právě na rozpočty krajů a obcí rozhodnutí vlády. A prosím tady při téhle věci tuhle věc zohlednili a abychom ji třeba i zohlednili při schvalování rozpočtu a hledali tyto cesty ve prospěch krajů.

Myslím proto, že se snažím teď tu debatu převést na řešení toho problému jako takového, nikoliv na merito toho zákona, který zde v tuto chvíli je. A byl bych velmi rád, abychom to brali velmi vážně, protože když si vezmu, kraje nemají příliš mnoho pravomocí. Ale jedna z velkých pravomocí, kterou kraje mají - a řekl bych, že po školství je to ta druhá největší, tak je to právě otázka dopravy a v ní ta část dopravní obslužnosti. Takže tady se snažím to celé nasměrovat k tomu, abychom využili i toho, že se teď bavíme o návrhu zákona, který chce nějakým způsobem této věci napomoci, aby nám nevypadla záležitost dopravy jako ta podstatná věc, o kterou se kraje starají a která poznamená skutečně jejich další činnost v případě některých krajů.

Proto prosím, aby to nebylo zamítnuto, abychom měli někde prostor právě pro to řešení problému jako takového, abychom využili tohoto návrhu zákona k tomu, abychom hledali cestu k vylepšení situace v rozpočtu krajů právě v té dopravní oblasti. Děkuji za pozornost.

