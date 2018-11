Faltýnek (ANO): Kumulaci funkcí bychom měli nechat na voličích

Hezké už odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem bedlivě poslouchal celou tu debatu. Ta debata byla dlouhá, velmi podnětná. Padaly tady zajímavé argumenty pro a proti tomuto návrhu zákona.

Ale, a už to tady padlo mnohokrát, ten zákon fakt není o kumulaci funkcí. Ten zákon je, chtěl jsem říct původně o penězích, ale řeknu o odměnách. O tom to je.

A já mám sám z tohoto týdne zajímavou osobní zkušenost, ale ta se týká nikoliv odměn, ale kumulace funkcí. Já jsem sám působil v Prostějově v zastupitelstvu 28 roků, to je kolik: devět, osm, sedm (poslanec Faltýnek počítá na prstech) volebních období v různých pozicích za různé politické subjekty. V tom posledním volebním období, protože jsem musel na full time prostě pracovat tady, tak se mně moc nedařilo tam chodit a byl jsem oprávněně kritizován za to, že jsem na to zastupitelstvo jako řadový člen zastupitelstva nechodil. A před posledními komunálními volbami jsem už nechtěl kandidovat, protože přestože svoje město, kde jsem se narodil a pořád žiju 56 let, miluju a myslím si, že i po mně tam v tom městě něco konkrétního zůstalo nebo zůstane a je to vidět v tom městě, tak jsem si řekl, že je prostě nefér tam znovu nechodit a zabírat místo někomu, kdo může být platnějším zastupitelem než já. A omluvil jsem se voličům, že kandidovat nebudu.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



Bohužel moji kolegové mě přesvědčili, abych šel na nevolitelné místo a jako prostějovský patriot, dlouholetý zastupitel, abych prostě tu naši kandidátku podpořil v tom městě. Tak jsem kandidoval na 12. místě. A nechci říct bohužel, protože to by znělo nabubřele, ale prostě jsem byl zvolen a dostal jsem nějaké preferenční hlasy a dostal jsem se znovu do té situace, kterou jsem nechtěl a znovu jsem se musel těm voličům omluvit a vlastně po prvním zastupitelstvu, kdy jsme vytvořili koalici, zvolili orgány města, tak jsem na mandát zastupitele rezignoval. A nebylo to jednoduché rozhodování, ale zvítězil ve mně spíš ten pocit odpovědnosti, jestli je člověk schopen těch funkcí vykonávat více nebo méně. A tu kumulaci funkcí bychom fakt měli nechat na těch voličích. Prostě jsou lidé, kteří to stihnou, kteří to zvládnou, a jsou lidé jako třeba já, kteří to nestihnou a nezvládnou. A proto jsem se takto ve svém konkrétním případě v Prostějově rozhodl.

A nyní jednu větu ještě mi dovolte k tomu návrhu, který leží na stole před námi. Je to návrh, který řeší snížení odměn při kumulaci funkcí. Určitě to souvisí s tou debatou o kumulaci funkcí, která možná někdy tady ve Sněmovně ještě bude probíhat nad nějakým třeba jiným návrhem zákona, nicméně já věřím tomu, a už tady řekl kolega Michálek, vláda k tomu dala pozitivní stanovisko, tak já věřím tomu, že náš poslanecký klub podpoří návrh tohoto zákona.

Děkuji. (Malý potlesk.)

