Pávek (STAN): Starostům malých obcí také nikdo neposuzuje úvazek

Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl předkladatelů zákona zeptat, co to znamená úvazek. Já jsem si vědom toho, že všichni politici, a teď je jedno, jestli na komunální, krajské nebo vrcholové úrovni, skládají slib, a my jsme ho všichni složili a zase je jedno, na jaké úrovni, o tom, že budeme konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A aplikovat na výkon těchto funkcí pravidla zákoníku práce o osmihodinové šichtě a o zmetkovosti, ke které může anebo nemůže docházet třeba u soustruhu, je naprosto nepřiměřené. A mě se to ani nedotýká jak poslance. Mě se to hrozně, ale hrozně dotýká za ty starosty malých obcí, u kterých také nikdo neposuzuje úvazek, když prostě po nocích ještě jezdí hasit, když od nevidím do nevidím řeší problémy místních spoluobčanů a toho komunálu. Ti lidé kolikrát vůbec ani nespí. To je prostě naprosto neuvěřitelné! Možná byste mi mohli vysvětlit a jim, co to znamená úvazek. Možná byste mohli tedy navrhnout koeficient pro zvýšení pro každého malého starostu, která dělá víc jak osm hodin. Já tomu prostě nerozumím. Já nerozumím, jak se dá smíchávat pojem úvazku s výkonem funkce! A vy víte, že v politice je to funkce, je to i u nás, i my tady někdy pracujeme prostě 20 hodin denně a někdy máme volněji, tak jako lékaři nebo kdokoliv jiný. Děkuji vám.

