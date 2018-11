Kovářová (STAN): Kdy jindy snižovat DPH než v době, kdy se hospodářství daří

Děkuji. Hovořili jsme tedy o tom, že by bylo dobré snížit sazbu DPH na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 procent. Tato sazba je osmou nejvyšší v Evropě. Říkali, že by to byla cesta správným směrem, jak pomoci veřejné dopravě s tím, že budou zahájena vyjednávání o tzv. memorandu v autobusové dopravě. Něco podobného jako už dnes funguje v dopravě železniční, tedy smlouva mezi státem a kraji o příspěvku na veřejnou dopravu. V současné době je to na železnici. Tady se hovořilo o autobusech s tím ovšem, že tato vyjednávání pravděpodobně budou trvat řadu let a toto by byl jakýsi první, poměrně rychlý signál.

Tento návrh byl již projednán v rozpočtovém výboru a rozpočtový výbor s ním vyslovil souhlas. Při posledním projednávání bylo na návrh paní Mračkové přerušeno projednávání tohoto tisku s tím, že není stanovisko Svazu měst a obcí a vyjádřila i názor, který prezentovala jako názor asociace krajů. Dnes ráno mě osočila z toho, že lžu, že stanovisko Svazu měst a obcí bylo k dispozici. Jen podotýkám, že toto stanovisko Svazu měst a obcí k návrhu novely zákona bylo doručeno Ministerstvu financí 19. září a dovolte, abych z tohoto stanoviska citovala.

Svaz měst a obcí České republiky má k uvedenému návrhu neutrální, možná mírně pozitivní stanovisko. A jelikož věříme, že díky tomuto opatření se zmírní nákladovost pro města a obce při zajišťování dopravní obslužnosti obyvatelům. Proto bych poprosila paní Mračkovou, prostřednictvím pana předsedajícího, zda by se mi mohla omluvit za to, že mne osočila ze lži.

Ing. Věra Kovářová STAN



Také jsem urgovala stanovisko Asociace krajů a to jsem dosud neobdržela, což je s podivem, neb náš zákon byl podán v dubnu tohoto roku a je tedy s podivem, že Svaz měst a obcí se stihl vyjádřit k tomuto návrhu, kdežto Asociace krajů nikoliv.

Pana předsedu Lukla ze Svazu měst a obcí jsem informovala o aktuálním stavu projednávání tohoto zákona. Zároveň jsem mu poděkovala za pochopení a za jeho stanovisko, které vyjádřili k mému návrhu zákona. A dosud nevím, že by mělo dojít k nějaké změně.

Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že absence některých stanovisek je pouhým nedorozuměním, že nám půjde při projednávání tohoto tisku o věc samu. A otázkou také zůstává, kdy jindy snižovat DPH než v době, kdy se hospodářství daří a kdy můžeme podpořit veřejnou dopravu. Proto vás žádám, abyste podpořili propuštění tohoto zákona do třetího čtení.

Zároveň mi dovolte ještě na závěr konstatovat, že v našem návrhu se v počátku vyskytly určité chyby, a proto bych chtěla poděkovat Ministerstvu financí a paní ministryni za součinnost při odstraňování těchto vad v zákoně.

Děkuji za pozornost.

