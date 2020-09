Jurečka (KDU-ČSL): Jsme připraveni vyslat našeho zástupce do krizového štábu

reklama

Kolegyně, kolegové,

vzhledem k tomu vývoji a včerejším číslům, která byla zveřejněna, tak oceňuji to, že také do Sněmovny dnes přišel pan ministr zdravotnictví, že tady je. A bylo by asi velmi dobré, kdyby i on vystoupil, protože tady v mediálním prostoru přicházejí různé zprávy o tom, že možná bude zřízen, nebo možná nebude zřízen ústřední krizový štáb, volá po něm velká část poslanců Poslanecké sněmovny, volají po něm hejtmani, vyzvali vládu. Teď prosakují informace, že snad i ta rada, kterou řídí pan premiér, o tom jedná. Možná by měl říct pan ministr, kde je ta hranice pro zřízení krizového štábu z hlediska počtu nakažených, jsou to 3 000, nebo je to pro vás 5 000, nebo čekáte na 7 000, nebo 10 000? Protože ty nárůsty jsou opravdu exponenciální. A já bych byl opravdu rád, aby už to vláda neodkládala, aby tu situaci brala vážně, aby to, co zaznívá i od hejtmanů - a hejtmani jsou dneska především z řad poslanců a politiků hnutí ANO nebo ČSSD, aby se opravdu představila seriózně opatření. Myslím si, že vyvolávat paniku není na místě, na druhou stranu zlehčovat to a říkat, že se tomu nemáme věnovat a máme projednávat zahrádkářský zákon, to taky rozhodně není na místě. My jsme připraveni, jak jsem deklaroval už za poslední týdny opakovaně, vyslat našeho zástupce, lékaře, poslance Vítka Kaňkovského do krizového štábu. Myslím si, že jeho fungování se tam osvědčilo.

A jenom připomenu situaci, kromě toho čísla, které zaznívá, přes 3 000 včera pozitivně ošetřovaných, k tomu přicházejí zprávy od lidí, kteří stojí hodiny ve frontách, a teď údajně jim řekli, že budou čekat několik dalších hodin, protože zkolabovala nějaká část systému, do kterého se potom vkládají ta data od těch testovaných. Ale já chci jenom připomenout, že jeden nakažený člověk je zhruba 4,6 kontaktů, které musí pracovníci krajské hygieny, kontaktovat. V průměru. Možná mě pan ministr opraví. To včerejší číslo 3 130 nakažených se rovná 17 500 nutných kontaktů, které v rámci trasování a karantény je potřeba realizovat. A ve středu krajské hygienické stanice zvládly 7 500 těchto hovorů a kontaktů za den. Pokud ta čísla jsou špatná, pane ministře, prosím, opravte mě. To znamená, jsme na extrémní kapacitě testování, ale nestíhá se trasování a nestíhá se to, aby ti lidé potom měli informaci o tom, že mají být v karanténě, protože je tam i velká část lidí, kteří chodí z preventivních důvodů se nechat otestovat a i pro ně ta informace je velmi důležitá. Takže by bylo dobré, aby tady zazněla jasná informace o tom dalším postupu. Ta situace je docela vážná, zlehčovat ji nemůžeme, může to mít fatální dopady i na školství atd.

Kolega Vítek Kaňkovský říkal, že pokud se dostáváme na číslo 2 600 pozitivně otestovaných za den, tak to je ta hranice, která s odstupem náběhu vývoje COVIDu je i hraniční pro následné kapacity zdravotnických zařízení. Takže já bych velmi prosil, aby pan ministr, pan premiér se k tomu postavili čelem, neodkazovali nás na jiná témata a řekli nejenom nám, ale především lidem zodpovědným v těch krajích, jako jsou hejtmani, ale také jako jsou ředitelé nemocnic, jako jsou ředitelé velkých závodů, jaký tedy bude další postup. A mě by třeba zajímaly i takové věci, jak se využily třeba nabídky představitelů českých nanotechnologických firem, jejich konkrétní návrhy, které tady byly nejenom z hlediska dodávek nanoroušek, ale byly to návrhy, které směřovaly k tomu zabezpečit lépe zdravotní zařízení z hlediska ochranných materiálů, UV filtrů, které by snižovaly obecně tu covidovou zátěž nebo i jiných virů v těch prostorách atd. - já mám informace od těchto lidí, že to bylo předloženo úředníkům ministerstev, ale nijak dál se systematicky s těmito věcmi nepracovalo. Takže velmi bych prosil, aby pan ministr zdravotnictví vystoupil a vůči široké veřejnosti řekl, jaké ty další kroky v příštích hodinách a dnech vláda bude dělat.

Děkuji.

