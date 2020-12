Jurečka (KDU-ČSL): Nejlepší je mluvit řečí konkrétních příkladů

reklama

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, paní ministryně financí, jediný pane ministře, kolegyně, kolegové,

musím říct, že o daňovém balíčku tady bylo za poslední měsíc řečeno na půdě Sněmovny hodně. Já jsem tady ten večer a tu noc vystupoval opakovaně s tím, že kromě zásadního výpadku do státního rozpočtu mi také vadí to, že není tím hlavním smyslem zvýšení slevy na poplatníka, případně zvýšení slevy na děti, protože to by bylo to opatření, které by nejvíce podporovalo ty, kteří tu pomoc opravdu potřebují nejvíc - rodiče, rodiny, pracující rodiče, demografii České republiky, České republiky, která vymírá. A pak jsem tady hovořil také o tom, že není možné takovýmto brutálním zásahem škrtnout velkou část příjmů měst, obcí a krajů, které už dneska se potýkají s dopady krize a s tím, že musí škrtat nejenom na straně investic, ale dost často i na straně některých důležitých provozních výdajů, které se třeba týkají i péče o lidi, kteří mají nějaké zdravotní hendikepy, jsou vyloučeni, prostě v oblasti sociální, zdravotní, případně podpory volnočasových aktivit jako je práce s mládeží atd.

Proto když tento balíček odešel do Senátu, tak za KDU-ČSL jsme měli dvě možnosti. Buďto od toho dát úplně ruce pryč, nepřispět k žádné dohodě na půdě Senátu, která by bez senátního klubu KDU-ČSL nebyla možná a tím pádem spět k tomu, že tady bude pouze a jenom sněmovní verze, která byla v těchto ohledech opravdu velmi, ale velmi špatná a nedomyšlená. Proto jsme se rozhodli výt konstruktivní a jednat a hledat možný kompromis, který jsme hledali jak s partnery s kolegy z ODS, kteří mají nejsilnější senátní klub, my ho máme třetí nejsilnější, ale také i s premiérem a ministryní financí. Musím říct, že ta jednání nebyla jednoduchá, vedla se přes dva týdny a chápal jsem své kolegy... nebo chápal, viděl jsem u nich, že problém je pro ně především zvýšení slevy na poplatníka. A nám se nakonec podařilo v té debatě i v hlasování Senátu slevu na poplatníka v tom návrhu obhájit, i když ne v té původní sněmovní verzi, což je škoda, ale mohlo to dopadnout také tak, že tam nebude vůbec nic.

Takže je tam zvýšení slevy na poplatníka ve dvou krocích, o 3 000 korun pro rok 2021 na částku 27 840 a o dalších 3 000 korun v roce 2022 na částku 30 840. Je tam také důležitá věc, která se podařila tady ve Sněmovně a za to moc děkuji, a to bylo odstropování bonusů, které mohly uplatňovat vícečetné rodiny, ale který byl pouze do částky 60 040 korun a tím pádem výrazně hendikepovala rodiny pracujících rodičů, kteří měli tři a více dětí. A proto nejlepší je mluvit řečí konkrétních příkladů, tak já si dovolím tady říct pár příkladů, co to pro ty rodiny a ty rodiče v praxi znamená.

Takže dovolím si tady říct příklad. Otec má 30 000 hrubého, maminka pracuje na zkrácený úvazek, společně vychovávají pět dětí a podle toho původního návrhu pana premiéra Babiše by tato rodina nedostala vůbec nic navíc. Ale díky zvýšené slevě na poplatníka, díky odstropovanému daňovému bonusu, to znamená, že tato rodina, kde ti rodiče pracují, starají se o své děti, jdou příkladem, tak ročně získá navíc od příštího roku 46 920 korun. Když se potom podíváme například na manžele, kteří mají zhruba příjem kolem 35 000 korun a pracují, tak u nich to dělá, to zvýšení na 55 330 korun. Nebo když se podíváme i na příklad ženy, maminky, která je vdova samoživitelka, má doma čtyři děti, je ve velmi těžké situaci, pracuje na zkrácený úvazek kolem 10 000 korun hrubého, tak by také nedostala vůbec nic navíc, ale díky senátnímu návrhu ročně zůstane této ženě 22 716 korun.

Takže jsou tady příklady konkrétních lidí, rodin, vícečetných rodin, které díky této úpravě budou na tom ekonomicky od února příštího roku lépe. Přesto všechno, co tady zaznělo z hlediska nutnosti hledat do budoucna i rozpočtovou zodpovědnost, hledat úspory na straně výdajů a v budoucím volebním období tak hledat i dodatečné příjmy, tak díky tomu, že se podařilo postupně zvýšit tu slevu na poplatníka, která se dvanáct let nezvyšovala, díky tomu odstropování toho nesmyslného stropu pro vícečetné rodiny a díky té kompenzaci, která obcím, městům, krajům vrací alespoň část příjmů, které budou nutně potřebovat, si troufnu říct, že to je kompromis, který já třeba osobně jsem ochoten podpořit, ale s vědomím toho, že v příštím roce a v letech dalších bude velmi těžké dokázat vybalancovat to, jakým způsobem sestavit státní rozpočet

Budou se muset hledat výrazné úspory na straně jednotlivých resortních kapitol, budou se muset hledat i dodatečné příjmy. Myslím si, že to, co máme doteď, to vysoké zdanění ceny práce a malé zdanění kapitálu, tak budeme muset tyto věci vybalancovat.

Děkuji za pozornost.

