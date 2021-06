Jurečka (KDU-ČSL): Nezkoušejte tady ty fígle a neříkejte, kdo za co může

reklama

Vážený pane předsedající,

ten můj návrh, který jsem předkládal já, tak si troufnu říct, že nepotřebuje tady mít oporu těch poslanců, protože já jsem to modifikoval jako bod Informace vlády. Takže tady si myslím, že to nutné není.

Na konto toho, co říkal pan ministr. Vážený pane ministře zdravotnictví, já si pamatuji, kdy tady Andrej Babiš loni někdy na konci září říkal, že on osobně se zasloužil o to, že ty roušky nebudou. Můžu vám dohledat textace ve veřejných médiích, vy si to určitě sám pamatujete jako ministr velmi dobře. Takže neříkejte, že tady něco opozice. A pokud jste mě poslouchal, tak já jsem mluvil o tom, ať se ty věci tady řeknou, jestli je to potřeba nebo není.

Ukončit stav pandemické pohotovosti přece neznamená ukončení všech opatření. Neříkejte to tak, když nemáte v tomhle pravdu. Je tady zákon o ochraně veřejného zdraví. Když jsme koncipovali pandemický zákon, tak se řeklo - je tady zákon o krizovém řízení, je tady potom druhá rovina, pandemický zákon, a základní rovina - zákon o ochraně veřejného zdraví. Takto to váš předchůdce říkal, že takhle s těmito nástroji bude pracovat.

Takže jediné, o co nám jde, říct potřebujeme tu pandemickou pohotovost z hlediska opatření, která chcete účinně aplikovat na ochranu zdraví a životů v České republice? Nebo jsme si v této situaci schopni vystačit se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Tak na toto odpovězme, řekněme to těm lidem, ať i oni mají nějakou předvídatelnou, čitelnou politiku ze strany vlády. O to tady běží.

Takže nezkoušejte tady ty fígle a říkat, kdo za co může v minulosti, když váš pan premiér nerespektoval vaše osobní věci, které jste na vládu nesli, názory lidí, jako byl docent Magyar(?) a další. To nebyla opozice, kdo o těchto věcech rozhodoval, to byla vláda.

Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec

