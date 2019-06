Jurečka (KDU-ČSL): Prosím premiéra, aby zvážil, jestli si ten chleba a párky nechce platit z vlastního

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

je naprosto nepřijatelné, aby premiérovy soukromé projekty platili čeští daňoví poplatníci. Teď jsme byli svědky toho, že 161 milionů Kč se vyplatilo z českého národního rozpočtu na projekty, které jsou ve prospěch společnosti Agrofert a Evropská unie nám je teď nechce proplatit. Toto je útok na Českou republiku. Toto je útok na Českou republiku, nikoliv to, že sem přišla auditní zpráva z Bruselu.

Mě překvapuje, kromě toho, že pan premiér tady není, že tady není ministryně financí, když Poslanecká sněmovna jedná o finančních ztrátách, že tady není ministr zemědělství, tak mě překvapuje, že ten projev pana premiéra nebyl příliš věcný, ale že pan premiér se věnoval zejména kopání do řady i renomovaných organizací.

Začnu s Transparency International, kterou pan premiér označil za zkorumpovanou organizaci. Chtěl bych se zeptat, prostřednictvím pana předsedajícího, pane nepřítomný premiére, proč jste tedy jmenoval ředitelku zkorumpované organizace Transparency International pražskou primátorkou? Proč vedla kandidátku ANO do voleb, když vedla, jak vy říkáte, zkorumpovanou organizaci Transparency International? Chtěl bych se zeptat, proč jste mluvil o tom, že jmenujete pana Ondračku ministrem vnitra, dalšího ředitele této zkorumpované organizace. Takže domnívám se, že jste poněkud nekonzistentní. A můžeme pokračovat. Vy jste tady dával jako příklad dobré praxe audity, které probíhaly v ROP Severozápad a následně jste pana Wagenknechta, který vám dělal náměstka a který dělal také tyto audity, které jste prohlásil za příklad dobré praxe, tak jste o něm prohlásil, že je to psychopatický udavač, abyste mu následně nabídl post politického náměstka. Opět velmi těžko pochopitelné jednání ze strany předsedy vlády.

Pokud jde o Evropskou komisi, do které jste rovněž kopal, myslím si, že i když se podíváme na ty požadavky, které je nutné splnit, aby se člověk stal úředníkem Evropské komise, které jsou velmi přísné, tak s prominutím Evropská komise není banda blbců, která by se nechala oklamat tím, že do firmy dosadíte místo sebe svoji manželku, svoje děti, pana Bílka, pana Průšu a pana Knotka, což jsou právníci Agrofertu, a budete to vydávat za nezávislou entitu. Nespolkli to v kauze Čapí hnízdo a pravděpodobně nám to nesežerou ani tentokrát.

Poslední věc, kde bych chtěl ilustrovat váš boj proti korupci, je vaše tvrzení, že se tady ukradlo 35 miliard Kč na těch dotacích. Proto se vás chci zeptat, pane nepřítomný premiére, jakým způsobem postupovalo Ministerstvo financí při vymáhání těchto nároků, protože Ministerstvo financí samozřejmě má významné postavení, když vy jste byl ministrem financí. Zajímalo by mě, kolik z těch 35 miliard Kč jste vymohli. To si myslím, že si poslanci a Poslanecká sněmovna zaslouží vědět.

Nyní se vrátíme vlastně k tomu étosu boje proti korupci, kdy vy jste říkal, že tady je protikorupční hnutí ANO. Já jsem se teď díval na vaše působení na Brno-Střed, kde pan Švachula za hnutí ANO vybíral 10 %, takže jestli jste tady kritizoval ODS, že vybírala 3 - 7 % z ceny zakázek, tak vy jste je dokonce o 3 % překonal. To musím tedy pogratulovat! (Potlesk z řad Pirátů.) Podotýkám, že jde o stavební zakázky, čili ty zakázky, které jsou nejdražší.

To, co tady sledujeme, totiž není nějaká drobná korupce nějakých drobných zakázek někde v Brno-Středu. Co tady sledujeme, tak je systematický fenomén, kterému se říká převzetí státu, a je to to poslední stadium korupce, kdy se všechno děje organizovaně v rámci státu a děje se to naprosto legálně. Začíná to tím, že ten, kdo ten stát přebírá, v tomto případě Agrofert, Andrej Babiš, nastavuje tatáž pravidla, podle kterých se vyplácejí dotace, podle kterých se nastavují kontrolní mechanismy a podobně. To jsme tady viděli například, když Andrej Babiš, respektive jeho hnutí prosazovalo zájmy Agrofertu k tomu, aby se zastropovaly dotace, a toto se promítlo i do pozice České republiky, do vyjednávání na úrovni Evropské unie.

Ta druhá část je to, že Babišovi lidé o ty dotace sami žádají. To znamená v rámci Agrofertu. (Pan poslanec si přinesl k řečnickému pultu papírovou tašku s názvem PENAM, kterou pokládá na řečnický pult, vytahuje z ní toustový chléb a pokládá rovněž na řečnický pult.) To je samozřejmě ta známá kauza Penamu, když Penam dostal dotaci 100 milionů Kč. Všichni se samozřejmě logicky ptáme, proč má dostat soukromý projekt pana Babiše 100milionovou dotaci. Tady jsem to přinesl, aby to viděl i pan Faltýnek, 100 milionů na tousty z peněz daňových poplatníků, které si váš holding, holding pana Babiše vyplatil. Myslím si, že to je naprosto neadekvátní, že to je do nebe volající a že v tom skutečně nemůžeme pokračovat.

Těch dotací je tam samozřejmě víc. Pan premiér mluvil o párcích, tak zase ptám se, proč firma pana premiéra dostala 4,2 milionu Kč na to, aby zadotovala - abychom zadotovali z peněz daňových poplatníků kostelecké uzeniny, Komplexní projekt úspor energie v Kostelci. Ať si pan premiér pochutnává na párcích, já vůbec nemám nic proti tomu, ale ať si kupuje ty věci za své. To je jednoduchá zpráva. V okamžiku, kdy je premiér a rozděluje ty dotace, tak jeho lidi o ně zároveň nemůžou žádat.

Ten systém převzetí státu pokračuje v části rozhodování o těch dotacích, o kterém jsme si už povídali a Evropská unie to kritizovala, že jsou špatně nastaveny kontrolní mechanismy. V podstatě do těch kontrolních mechanismů se dostávají lidi, kteří jsou nominováni přímo vládnoucí stranou premiéra a pokračuje to bohužel v České republice i ve vztahu k ovládnutí médií, kdy předseda vlády vlastní přibližně třetinu mediálního trhu v oblasti tiskovin, je to Mladá fronta iDnes a podobně, a dokonce se paralelně snaží ovládnout ta veřejnoprávní média, to, co nás čeká v podstatě zítra, tak je ovládnutí Rady ČTK, tak aby tam ANO a SPD měly většinu. To je organizace, která dosud měla velmi dobrou reputaci a která dodává zpravodajství do 90 % on-lineových médií. Takže teď nám tady v podstatě pokračuje proces ovládnutí státu. A co my jako opozice, kteří jsme byli třetí ve volbách? Tak my nemůžeme nominovat ani jednoho zástupce, my jsme nedostali ani jedno místo ve všech těch různých nenárokových dozorčích radách, v kontrolních orgánech. Takže takovýmto způsobem jsou v České republice nastaveny kontrolní mechanismy.

Já bych chtěl poprosit pana premiéra, který teď není přítomen, aby zvážil, zda si nechce ten chleba a ty párky, jestli si to nechce platit z vlastního a jestli nechce konečně přestat s tím, že bude atakovat státní pokladnu. A aby nebyl takový nenajedený, tak jsem se mu rozhodl jeden ten balík toustů věnovat, a to včetně té cenovky, kterou musí platit čeští daňoví poplatníci z národního rozpočtu.

(Pokládá balení toustů na místo určené premiérovi. Potlesk z řad Pirátů.)

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Doufám, že pan premiér Babiš bude postupovat razantně Okamura (SPD): Probíhá permanentní pokus o státní převrat Kalousek (TOP 09): Nátlak na státní správu jste učinili vy! Ministryně Dostálová: Dovolím si požádat, abychom nechali úředníky pracovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV