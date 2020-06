Jurečka (KDU-ČSL): Půda je zdroj zadržení vody

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové,

já bych chtěl navázat vlastně na to, co jsem tady říkal v úvodním slově před schválením programu této mimořádné schůze, a sice k některým konkrétním návrhům v oblasti právě pozměňovacích návrhů, které podáváme k novele vodního zákona s tím, že pozměňovací návrhy cílí za prvé v úvodní části zákona, aby byla jasně vyzdvižena nutnost úlohy ochrany vody a vodních zdrojů v České republice. A dále v rámci vodního zákona, abychom právě dokázali řešit tu problematiku meliorací, abychom dokázali meliorační systémy zmapovat, uvést je do katastru nemovitostí, aby vlastníci věděli, že mají vůbec meliorační systém na svém pozemku, aby ten, kdo případně pozemek kupuje, měl tuto informaci.

Proto navrhuji, aby do roku 2025 bylo provedeno zmapování melioračních soustav, aby tuto činnost provedl Státní pozemkový úřad a aby dal podněty na zanesení této informace do katastru nemovitostí. Chápu, že tyto povinnosti nemůžeme plně přenášet na vlastníka, takže proto také v dalších pozměňovacích návrzích říkáme, že pokud vlastník přijde a požádá o prověření informace o tom, zdali je na jeho pozemku meliorační soustava, tak aby toto za něj bezplatně provedl Státní pozemkový úřad. Myslím si, že pětiletá lhůta je docela dost dlouhá na to, aby se to podařilo v tom rozsahu celkem bez problému zvládnout. Samozřejmě jsou tam i povinnosti, že pokud toto vlastník neučiní, tak je tam i určitá sankce, tak jako v jiných opatřeních, také vůči vodohospodářským stavbám, kde vlastník má také obdobné povinnosti a má z toho také vyplývající sankce.

Zároveň, protože se tady bavíme o problematice sucha, tak využívám i této situace k tomu, abychom udělali i úpravu, která se bude týkat některých ustanovení právě i zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, protože ono to s problematikou vody a vodních zdrojů také souvisí. A to jsou ty věci, které se právě týkají ochrany cenné zemědělské půdy, aby nebyla zastavována, aby nebyla vyjímána, aby v těch případech, které jsou tak mediálně známé, ať už je to těžba štěrkopísku, bylo jasné, že takovouto půdu prostě nebude možné vyjmout. Tato půda si zaslouží ochrany z důvodu své cenné kvality, bonity, ale i z toho důvodu, že to je prostě zdroj zadržení vody, zasakování vody do spodních vrstev a také zajištění toho, aby celá lokalita, která je v Uhersko-Ostrožsku, mohla fungovat jako cenný zdroj pitné vody pro více než 140 000 lidí. Takže je to série několika pozměňovacích návrhů, která by měla vést k cíli více chránit vodu, vodní zdroje, podporovat větší zásobu spodní vody, zasakování, ale také chránit půdu před nesmyslným zastavováním logistickými centry, průmyslovými zónami, nákupními centry a tak dále. Ať prostě investor hledá méně bonitní půdy, nebo v úplně ideálním případě ať se orientuje na brownfieldy, ať se orientuje na už stávající průmyslové zóny a tak dále. To si myslím, že je důležité, abychom toto dokázali do zákonů vložit, aby to bylo zřejmé a jasné a ne že dnes se hledají kličky, kdy v zákoně se sice hovoří o tom, že ochrana půdy je ve veřejném zájmu, ale někdo je schopen zdůvodnit, že veřejný zájem je při dvouprocentní nezaměstnanosti vytvářet další obrovskou průmyslovou zónu v situaci, kdy v tom regionu máte nevyužité brownfieldy, nevyužité stávající průmyslové zóny a podobně. To mi prostě logiku nedává.

Takže to je série několika pozměňovacích návrhů, které v této oblasti máme připraveno a budeme podávat.

Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

poslanec



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

