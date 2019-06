Juříček (ANO): Chci přesvědčit Sněmovnu, ať nejsme zatuhlý a zaseklý sekery v pařezu

Dámy a pánové,

přece jenom já musím říct, že neexistuje osvícená vláda na světě, která by neměla nástroj, jak podpořit chytré nápady a jak podpořit chytré firmy, které právě dávají peníze do výzkumu, vývoje, do inovací, do laboratoří. Já si myslím, že to, co teď vláda připravila, je konečně věc, která je selektivní, která je chytrá a která podporuje chytré věci. A já tím, že podnikám na celém světě téměř už, tak dělá to Čína, dělá to Japonsko, Čína dokonce zaplatí konstruktéry, zaplatí laboratoře, ale ne to, že byste dostávali daňové úlevy na počty zaměstnanců, to je nějaká minulost, která vám zůstává v hlavách, takhle už to není. Spojené státy mají to stejné. Teď Brazílie se snaží opsat dokonce náš předběžný investiční zákon, protože i Brazílie teď pochopila, že chce jít cestou inovací a nových nápadů. Já té diskusi nerozumím a zdá se, že někteří z vás ani stále nechtějí slyšet, že to je skutečně pro chytré nápady a pro věci, které nás budou tlačit nahoru.

A já chci ještě akorát doplnit to, že jsem dal pozměňovací návrh pod číslem 2459, aby ta vláda zase měla zodpovědnost právě k těm podnikatelům, protože chytré nápady se velmi rychle šíří v dnešním světě. Proto aby vláda rozhodla v horizontu třech měsíců, jestli ano, a nebo ne tu pobídku dát, která je směrovaná právě pro ty chytré nápady a pro ty inovace. Já chci přesvědčit celou Sněmovnu, ať nejsme zatuhlý a zaseklý sekery v pařezu, že nebudeme podporovat věci, které mají hlavu a patu. Přece jenom se bude velmi obtížně rozhodovat o tom, jaký ten nápad má úroveň kvality. To je pravda. To je pravda. Ale není to plošné a je to na rozhodnutí té vlády, aby chytré věci dokázala rozpoznat. Ale takhle to na světě je. Proboha jenom chytrý lidi dokážou rozpoznávat chytrý nápady. A myslím si, že v úrovni pana ministra máme záruku, protože to je člověk, který celý život dělal ve vývoji a celý život tlačil všechny věci tak, aby opravdu věci měly přidanou hodnotu. Takže já nerozumím moc té diskusi a prosím vás, buďte chytří.

Děkuji.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. ANO 2011



poslanec

autor: PV