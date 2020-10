KDU-ČSL: Co jsme žádali po vládě

reklama

Někteří se našeho předsedy Mariana Jurečky ptali, co by v této situaci dělal jinak. Ono je to jednoduché, po vládě jsme chtěli, aby učinila několik základních kroků ještě před tím, než případná druhá vlna nastane:

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 4540 lidí

Nemáme a nikdy jsme neměli sice žádnou křišťálovou kouli, ale už na konci jara řada odborníků varovala před možnou druhou vlnou. A protože štěstí přeje připraveným, žádali jsme vládu, aby ve spolupráci s námi a odborníky připravila jasný plán. Chtěli jsme se připravit z hlediska kapacit hygienických stanic, připravit plán pro plnohodnotné trasování a zajímalo nás také, jak a tom budeme s ochrannými pomůckami, aby se neopakovala situace z jara.

Chtěli jsme ve spolupráci s odborníky vytvořit plnohodnotný semafor, jaký mají třeba v Irsku, a napojit na něj systém kompenzací. Tak by měli občané a instituce naprosto jasný přehled o tom, co nastane při konkrétních číslech epidemiologického vývoje a co dostanou za kompenzace od státu. Vláda musí bojovat nejen za naše životy, ale i za naše živobytí! A na to se připravit dalo.

Nikdo z nás není všemocný. Vždy se samozřejmě nějaké ty chyby objeví. Udělat preventivní kroky by však bylo to nejmenší a rozhodně bychom dnes nemuseli žít v nejistotě, co bude. Pořád si tak před očima promítáme vystoupení pana premiéra, který místo prevence tvrdil, že COVID nikoho nezajímá, protože zahrádkářský zákon je důležitější. Škoda, mohlo to u nás dnes třeba vypadat jinak, kdyby na straně vlády byla vůle a chuť dopředu spolupracovat a vytvořit plán.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bezecný (KDU-ČSL): Spasitel nepřijde Zdechovský (KDU-ČSL): S Německem o převzetí pacientů s COVID-19 nikdo nejednal Jelínková (KDU-ČSL): Je to pro mě velký závazek a odpovědnost Jurečka (KDU-ČSL): Současná opatření dále situaci v gastronomii zhoršují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.