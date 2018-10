KDU-ČSL Jihočeský kraj: Prohlášení k povolebnímu vyjednávání

KDU-ČSL má konzistentní program, který je dlouhodobě zaměřen na rodiny s dětmi, udržitelný rozvoj města i životní prostředí. Jsme si vědomi mnoha průsečíků s ostatními stranami, které jsou v zastupitelstvu. V úvahu pro nás připadaly zejména vítězná koalice Pro Písek, Piráti, ODS a ČSSD. S těmito partnery jsme začali jednat. Byť byla koalice Pro Písek, ČSSD, ODS a KDU-ČSL s 15 mandáty životaschopná, shodli jsme se na vytvoření potřebného prostoru v Radě města pro Piráty, jako druhou stranu dle výsledku voleb, a jako stranu s velmi moderním a progresivním programem, který by měl dostat šanci na uplatnění.

Poslední jednání se uskutečnilo v neděli 14. října. Padla dle našeho názoru velmi seriózní nabídka pro Piráty: 2 mandáty v Radě města, z toho 1 místostarosta. Toto složení Rady by v daných poměrech reflektovalo výsledky voleb jednotlivých stran a do jisté míry by korelovalo s poměrným zastoupením stran v Radě, které Piráti od počátku prosazovali.

Piráti předložili svůj požadavek na rezort financí nebo investic bez možnosti jakékoliv dohody či kompromisu. Velice nás mrzí, že na tomto požadavku jednání zkrachovala. Všechny strany budoucí koalice prokázaly velkými kompromisy vůli ke spolupráci s Piráty, která bohužel zůstala neopětovaná. KDU-ČSL práci píseckých Pirátů dlouhodobě sleduje a kladně hodnotí. O to více nás tento neúspěšný konec jednání bolí. Garantujeme píseckým občanům, že budeme pracovat pro město, nést odpovědnost a skládat účty v koalici i bez Pirátů.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Svoboda (KDU-ČSL): Kam se má vydat Evropská unie? Zdechovský (KDU-ČSL): Ke změně legislativy došlo kvůli Babišovi ve vládě Kaňkovský (KDU-ČSL): Musíme hledat cestu k užší spolupráci s lidmi mimo naše řady Blahová (KDU-ČSL): Kraj pracuje na střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro léta 2020-2022

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV