KDU-ČSL navrhuje rozšířit zákaz reklamy na pohřební služby i v okolí zdravotnických areálů

Starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský předkládá s poslaneckým klubem KDU-ČSL novelu zákona o reklamě. Ta by na přístupových cestách ke zdravotnickým zařízením poskytla ochranné pásmo 500 metrů, ve kterém by se nesměla objevit reklama na pohřební služby.

„To poslední, co chce člověk hned u vchodu do nemocnice vidět, je velký poutač, kdy a kam odnést oblečení pro zesnulého. Nebo třeba, jak objednat pohřební službu. Je to neetické a necitlivé,“ uvedl Jan Čižinský.

Současná legislativa zakazuje z etických důvodů reklamu na pohřební služby v areálu zdravotnických zařízení. Ovšem pohřební služby přesunuly poutače před vchody do nemocnic. Bezprostřední okolí nemocnic tak často bývá ověšeno reklamními poutači na pohřbívání, kremace a služby s tím spojené. Jan Čižinský proto s poslaneckým klubem KDU-ČSL předkládá návrh novely zákona o reklamě, která by poutače na pohřební služby u zdravotnických zařízení odsunula za hranice pětisetmetrového ochranného pásma.



„V okolí Bulovky, která je spádovou nemocnicí Prahy 7, sídlí hned tři pohřební služby. Mají tam velké reklamní cedule pár kroků od sebe, které jsou tím prvním, co vás u nemocnice přivítá. Působí to nevhodně a necitlivě, pacienti si na to v nemocnici také často stěžují. Nemá to v okolí nemocnice co dělat,“ doplnil Čižinský.

Mgr. Jan Čižinský KDU-ČSL



autor: PV