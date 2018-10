Kalina (KDU-ČSL): Prodej Buchtova kopce? Jako krizové řešení ano, příště se to ale musí dělat lépe

„Vedení kraje jsme podpořili v tom, že napravuje chybu u prodeje této konkrétní nemovitosti. Nicméně ta chyba je „matrixu“, tedy v systému prodeje. Ten totiž není jasně nastavený a umožňuje spekulantům, aby si počkali na cenu konkurence, a pak se do toho vložili,“ uvedl předseda lidoveckých zastupitelů Jaromír Kalina, který s kolegy hlasoval pro řešení navržené vedením kraje.

„Nicméně jsem upozornil náměstka hejtmana Vladimíra Novotného, aby vyjasnil deadline podávání dalších cenových nabídek – a to do zahájení příštího zastupitelstva, tedy do 6. listopadu do 10 hodin. Jinak se totiž může stát, že se z jednání zastupitelstva v rozporu s vypsaným řízením stane on-line aukce, kdy budou i v průběhu jednání konkurenční zájemci přihazovat cenu,“ doplnil Jaromír Kalina.

Výsledkem dnešního hlasování je sice zrušení výběrového řízení, ale zároveň obě cenové nabídky zůstávají v platnosti, protože záměr prodeje byl vyvěšen, a do příštího zastupitelstva 6. 11. je tak mohou oba zájemci o koupi stáhnout či změnit nebo se může přihlásit někdo další. Umožňuje to zákon a hlavně požadavek toho, aby se samosprávy chovaly jako „řádný hospodář“ a tím i prodaly majetek za nejvyšší možnou cenu.

Ing. Jaromír Kalina KDU-ČSL



autor: PV