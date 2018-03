Kalousek: Pane premiére, minimálně bych doporučil, abyste v tom lhaní byl konzistentní

Děkuji za slovo. Já rozumím vašemu smíchu, kolegové, ale ono se nedá nereagovat. Já se pokusím alespoň reagovat, abych vyvrátil nebo popřel dvě zjevné lži, které tady zazněly. Obě dvě lze dokázat.

Tou první lží je, že před rokem 2014 se neprováděly plány kontrol a analýzy rizik na Ministerstvu financí. Prováděly! Prováděly se za mě, prováděly se předtím za pana ministra Janoty, prováděly se za pana ministra Sobotky. Jestli vy, anebo před vámi pan ministr Fischer vymazali nebo nechali vymazat elektronické stopy, není to můj problém, ale jsem připraven kdykoliv přivést dostatečné množství svědků, kteří si to pamatují a dosvědčí, že se prováděly plány kontrol i analýzy rizik. Není tedy pravda, že je zavedl až pan ministr financí Babiš. Lež první.

Lež druhá zazněla od pana premiéra již nejméně počtvrté a mě fascinuje, že má stále odvahu ji opakovat, že v roce 2013 ministr financí poslal účelově kontrolu na Čapí hnízdo: najděte něco za každou cenu na toho Babiše. To nám říkal i na mandátovém a imunitním výboru, to říkal i do novin, ale to je prostě nesmysl. Rok 2013 patří do toho rozhodného období, kdy pan ministr Babiš, tenkrát ještě ne ministr, tvrdil, že s Čapím hnízdem nemá vůbec nic společného a že vůbec neví, komu patří. A to, že patří jemu, věděl pouze on, jeho právníci a jeho rodina. A nikdo z nich mně to vážně nepráskl! Takže já jsem nemohl poslat na Čapí hnízdo kontrolu: najděte něco na toho Babiše, protože jsem nemohl tušit, že je to jeho. To věděl jenom on, a tím vlastně přiznává, že mu skutečně patřilo, když tohle tvrdí. Vy, pane premiére, jste schopen jednou lží popřít lež, kterou jste říkal včera, a totéž udělat zítra. Prostě minimálně bych doporučil, abyste v tom lhaní byl konzistentní.

A třetí věc je samozřejmě, zda jste, nebo nejste evidován jako agent Státní bezpečnosti. Jste! Jediná oprávněná instituce, která tohle může konstatovat a evidovat, je Ústav paměti národa - (Premiér Babiš: Soud!) - Ústav paměti národa, který je k tomu oprávněn, vás oprávněně eviduje jako agenta Státní bezpečnosti pod krycím jménem Bureš. Vy jste takový náš Alois Jirásek, pane premiére. Ten byl také ve 12 svazcích minimálně. (Smích zprava.) A prostě vy se nemůžete zlobit, že říkáme, že v čele české vlády je bývalý estébák, no protože tím bývalým estébákem jste byl, tak se k tomu aspoň hrdě přiznejte! (Potlesk zprava.)

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec

