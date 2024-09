Každému z pracovníků státu to navýšení přeji, přál bych jim klidně i víc. Ale to by jich muselo ubývat. Jenže ono jich každým rokem přibývá, vláda plánuje jejich nárůst i v příštím roce. ¨

Soukromý sektor na to jen zírá, on by takhle “hospodařit” nemohl. Ale platit to musí.

Štíhlý a efektivní stát… Kdo ho sliboval?

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



