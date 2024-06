Kaňkovský (KDU-ČSL): Mladí lékaři dlouhodobě volají po pravidlech volna před zkouškami

Dobré dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Já bych vám jenom ještě před samotným hlasováním rád připomněl dva pozměňovací návrhy, u kterých bych vás chtěl požádat o vaši podporu.

První pozměňovací návrh je v hlasovací proceduře označen písmenem H. Je to ta problematika takzvaných rent, náhrad za ztrátu na výdělku, kterou jsme tady diskutovali už v minulém a předminulém volebním období, ale bohužel stále se nepodařilo najít takové znění ustanovení, které by té skupině, zejména horníků, protože mezi těmi lidmi, kteří jsou postiženi po těžkém pracovním úrazů, jsou zejména horníci, ale jsou to i jiné skupiny zaměstnanců jako třeba někteří pracovníci ve stavebnictví a podobně, a je tam také ne úplně malá skupina občanů, kteří mají uznanou chorobu z povolání. Tato skupina lidí je poměrně silně demotivována k tomu, aby si ve své zbytkové pracovní schopnosti hledala zaměstnání, protože pokud tak účinní a následně tu práci ztratí, tak jsou potom biti na výši vyplácené náhrady.

Proto jsme přistoupili po x jednáních s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale i se zástupci pojišťoven k takovému návrhu, který by měl do budoucna už jasně stanovit, jakým způsobem se bude ta náhrada vypočítávat, a dále, aby se odstranil ten demotivující faktor toho takzvaného stopvýdělku, který těm lidem, kteří by ve většině případů rádi ještě svoji zbytkovou pracovní schopnost využili, tak aby to pro ně nebylo demotivující a aby raději nezůstávali na Úřadu práce. Takže si vás dovolím požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu H.

Druhý pozměňovací návrh je návrh celé řady poslanců zdravotního a sociálního výboru, načetl ho tady pan kolega Tom Philipp, je označený v hlasovací proceduře pod písmenem F a je to ten takzvaný zdravotnický balíček, který reaguje na memorandum, na vlastně uzavřenou dohodu mezi odbory, mladými lékaři, Českou lékařskou komorou z prosince loňského roku. A tam byl závazek směřující k Ministerstvu práce a sociálních věcí udělat určité úpravy v zákoníku práce tak, aby byly naplněny požadavky, které byly vzneseny. A chtěl bych vás požádat i o podporu tohoto zdravotnického balíčku.

Jenom připomenu, že se jedná o zavedení možnosti, nikoliv povinnosti, 24hodinových směn, po čemž bylo voláno z terénu, a to s tím, že je tam ustanoven nový typ příplatků za třináctou a každou další odslouženou hodinu. Dále se tam jednalo o to, že mladí lékaři dlouhodobě volají po tom, aby měli jasně stanovená pravidla volna před složením kmenové a atestační zkoušky, stejně tak jako nelékařští zdravotničtí pracovníci. A i toto ty pozměňovací návrhy obsahují.

Takže prosím o podporu pozměňovacích návrhů pod písmenem F a pod písmenem H.

Děkuji vám za pozornost.

