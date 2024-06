Kasal (ANO): Důvěru v justici snižují některými rozhodnutími soudci

Děkuji za slovo, pane předsedající. No, pan poslanec Kohajda mě zvedl ze židle. Vaším prostřednictvím bych na něj chtěl reagovat, a i na pana poslance Bureše. To, že řeknete, že my snižujeme důvěru v soudnictví... Jako pokud ji někdo snižuje, tak je snižována některými rozhodnutími soudců. To bych chtěl říct, aby to tady takhle zaznělo. Ne všech, ale některými ano. A ve chvíli, kdy jsem si i zažil určitý případ, tak já to nazvu tak, že to nemusíme brát, že tam musí být provozní slepota, ona tam taky může být určitá až vypálenost jako toho dotyčného s tím, že když tam je hodně dlouho, tak už řadu věcí neví. A ve chvíli, kdy tam máte ten laický prvek, tak i ovlivnění toho, jakým způsobem se potom rozhoduje nebo jakým způsobem je to vidět, i zabránění určitého pohledu, kdy vnímáte, že ten soudce jde určitým směrem a není to úplně ideální, tak si myslím, že ten laický prvek by tam měl určitě být zachován. A říkám, nechci být u toho případu, který jsem zažil konkrétní, ale to, jestliže se bavíme o důvěře v soudnictví, tak to dělají jenom soudci a rozhodně ne politici, ani tedy pan Kohajda, ani my.

