Vrchní velitel ozbrojených sil Petr Pavel účastníky shromáždění tentokrát pozdravil jen na dálku z Austrálie, kde na rady svých a premiérových poradců započal kampaň v získávání nových voličů pro korespondenční volbu v nadcházejících parlamentních volbách, umožňující krajanům do xtého kolena volit ze zahraničí a ovlivňovat tak další vývoj v ČR. Agent Pávek tak opět ukázal, že „skutečné zájmy“ České republiky v podobě dalšího angažmá současné vlády a vytvořením si tak podmínek pro svoji další prezidentskou kandidaturu jsou mu nade vše.

Pokud se týká vystoupení generála Řehky, ten ve svém projevu nezapomněl zdůraznit, že armáda bude muset více investovat do logistiky. „Bude to obnášet několik nových útvarů, pravděpodobně i posádek“, kdy cílové počty vojáků by měly atakovat hranici 37 tisíc vojáků oproti současným 25 tisícům. Řehka tak zřejmě se svým expertním týmem oprášil obrysy konceptu rozvoje armády z dob exministra obrany Tvrdíka, který byl představen taktéž na setkání armádních velitelů již v roce 2002 a který počítal v roce 2006 s 35 tisíci vojáků.

Ministryně obrany Černochová, stejně jako při jiných příležitostech, se netajila svým odhodláním naplnit další z požadavků západního spojence. Tentokrát požadavek příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa v podobě výrazného navýšení obranného rozpočtu. „Spekuluje se o třech procentech. My jsme na to připraveni, nevím, do jaké míry je na to připravena česká společnost,“ dodala ministryně obrany. Ve skutečnosti tak opět potvrdila bezbřehé vazalství z dob podpisu obranné smlouvy mezi USA a ČR

Není pochyb o tom, že současná vládní elita již rozhodla o dalším pokračujícím okrádání seniorů, matek samoživitelek a dalších sociálně slabých skupin obyvatel. Minimálně o částku 80 miliard ročně, které „věnuje“ ziskům zbrojařských firem a koncernů na úkor zabezpečení důstojných životních podmínek svých občanů.

Lhář sedmilhář Fiala v případě dalšího zvolení premiérem dokáže, že to umí. Nejen pokračovat ve svém každodenním lhaní jako v případě slibu o srovnání českých a německých platů. Ale také a především, pokračovat v zadlužování příštích generací vlastní republiky pro naplnění zájmů Západu a zvyšování vojenské eskalace napětí KoZa vůči RF a ČLR.