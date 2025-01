Kavij (KSČM): V době, kdy Trump chápe ruské obavy z NATO, Kolář z TOP 09 se začíná třást

Poprvé v životě dle jeho vyjádření bude volit s třesoucí se rukou. Ví, že „současná vládní koalice spoustu z nás, mě nevyjímaje, ve velké spoustě věcí strašlivě zklamala, neexistuje v současné chvíli rozumná, konstruktivní, nepopulistická a k nostalgii po normalizaci se neupínající alternativa. Kocovina z vlády, tvořené bývalými estébáky, komanči, prognostiky a jejich odchovanci, veksláky, zastydlými puberťáky a latentními fašounky, chcimíry a dezoláty, by trvala mnohem déle, než jen jeden den. A to za to fakt nestojí“.

Pronesená slova patří stejnému Koláři, kterému se podařilo odstraněním sochy před několika lety „porazit“ maršála Koněva a dostat naši republiku na seznam cílů pro ruské rakety a sebe na ruském seznam lidí, kteří zhanobili památku hrdinů Velké vlastenecké války. Kolář již zřejmě zapomněl, nebo nechce vědět, že ti, dle jeho slov „praví“ bývalí estébáci, komanči, prognostici a jejich odchovanci, veksláci, zastydlí puberťáci a latentní fašouni byli po převratu infiltrování do nově vzniklých demokratických politických stran, včetně těch pravicových, které úspěšně rozkrádaly a plundrovaly naši zemi?

Z určitého hlediska je logické proč Kolář a jemu podobní krvelační váleční politici, kteří si nepřipouští jinou alternativu než porážku Putina v konfliktu mezi NATO a Ruskem na Ukrajině mají strach z výsledků podzimních voleb. Donald Trump již přehodnocuje své dřívější sliby a najednou z jednoho měsíce, který mu měl stačit k ukončení tohoto konfliktu, potřebuje měsíců šest. Ale nejde jen o další prodloužení času k ukončení, ruskou terminologií, speciální vojenské operace. Trump se navíc nechal slyšet, že chápe ruské obavy z NATO. "Rusko již léta tvrdí, že NATO nemůže na Ukrajině zasahovat. Jako by to bylo vytesáno do kamene. A pak to Biden porušil a řekl, že ne, že by měli mít možnost vstoupit do NATO. Pak by Rusko mělo někoho přímo na prahu. Chápu jejich pocity z tohoto,"

Aby toho nebylo málo, Donald Trump pár dní před jeho inaugurací sděluje světu svůj zálusk na podmanění si Panamského průplavu a Grónska silou. Zatímco v otázce ruské rozpínavosti a militaristické ruské agrese se „rodina“ Kolářů svými jednoznačně vyhraněnými názory mediálně pravidelně prezentuje, v otázce Trumpových imperialistických představ zatím taktně mlčí.

Na závěr v této souvislosti se nabízí jedna otázka mířící nejen na europoslance Koláře, agenta Pávka a jeho loutkovodiče, případně ministryni Černochovou, která mívá názorově často dříve jasněji, než naši západní spojenci, ale především na ministra zahraničí Lipavského. Co tak zkusit napodobit francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota, který varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nevyhrožoval útokem na území Evropské unie, přidat se k prohlášení spolkového kancléře Olafa Scholze a vyslat terminologií premiéra Petra Fialy jasný signál Donaldu Trumpovi, že princip neporušitelnosti hranic platí pro všechny země, ať již východní či západní!

Občané by konečně mohli získat pocit, že mají ministra zahraničí, který nejen rád pózuje ve vojenské výstroji při svých návštěvách na podporu Ukrajiny, ale dokáže se principiálně vymezit i vůči „nejmocnějšímu“ muži světa a našemu spojenci!

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



