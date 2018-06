Klaus (ODS): Masová přítomnost dvouletých dětí by způsobila rozvrat předškolního vzdělávání

Plníme program i v opozici. Prosadili jsme zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do školky.

Poslanecká sněmovna včera velkou většinou schválila návrh zákona ODS na zrušení povinnosti přijímat do mateřských škol dvouleté děti. Předseda ODS Petr Fiala a předseda školského výboru Václav Klaus ml. to považují za úspěch a důkaz, že jsou občanští demokraté schopni plnit program i z opozičních lavic. Pro zrušení povinné školky pro pětileté hlasovali pouze poslanci ODS, TOP09, Pirátů a SPD.

„Jsem rád, že sněmovna schválila náš návrh, aby školky nemusely povinně přijímat i dvouleté děti. Nutit je k tomu nebylo správné a byla to zbytečná komplikace - takto se budou moci rozhodnout samy. Škoda jen, že neprošlo i zrušení povinného roku školky, i to by mělo zůstat dobrovolné," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Masová přítomnost dvouletých dětí by způsobila rozvrat předškolního vzdělávání tak, jak ho známe. Přijatá novela zákona je ve prospěch obcí, školek i dvouletých dětí. Malý kus nesmyslů v legislativě se odvalil. Spousta dalších zůstává – zkusíme je zrušit také,“ uvedl předseda školského výboru a poslanec ODS Václav Klaus.

Mgr. Václav Klaus ODS



