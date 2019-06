Klaus: Vzniká nový úřad, jinak se v tom sportu neřeší nic

Dámy a pánové, dobrý den v novém týdnu.

Úvodem bych popřál panu Hniličkovi k dnešnímu svátku, abych nebyl předpojatý a dalším poslancům se samozřejmě omlouvám, abych nebyl předpojatý. Protože tady bylo takové nařčení, že ti, co útočí na tento zákon, útočí na chudáka našeho brankáře Hniličku, tak já to nejsem. Naopak řeknu, že osoba pana brankáře a poslance je na tom zákoně to nejlepší.

Teď druhá věc, která míří spíš támhle někam, tentokrát od pana Kalouska doleva do těch řad. Vy tady pomalu mlátíte hlavou o pultík, v jakém je tady pan premiér Babiš střetu zájmů a dotace, jaká je to hrůza a okamžitě se všechno musí řešit a tyátr pro noviny. A ve chvíli, když do Sněmovny přijde dotační zákon, zákon na vznik nového úřadu, tak už simsala bim, už to tak není. Už je to docela dobrý, my si na ty dotace taky sáhneme. Tady jsem řešil předřečníka pana Juránka. ODS má volné hlasování, takže taky už to není tak zásadový, jako to bývalo. A najednou je to vlastně všechno jinak.

Takže já bych za nás řekl - za Trikolóru, že (Smích a potlesk napříč sálem.) - není nás moc, jo. Ale jeden průzkum už mám, bude nás víc. Tak já bych za nás řekl, že prostě tohle je akorát to, že vzniká nový úřad. A jinak se v tom sportu neřeší nic. Takže my budeme proti, naprosto v klidu.

Kdyby to byl zákon o tom, že ty peníze daňových poplatníků dostanou trenéři mládeže, tak jsem tady s vámi za jakékoliv vylepšení. Ale tohle je akorát vznik úřadu, vzdálení té moci, peněz, od lidí, kteří jsou zvoleni do nějaké agentury. Proti tomu bojuji dlouhodobě. Takže z tohoto důvodu my ten zákon nepodpoříme. Ale vy se tam někteří trošku nad sebou zamyslete. Ale je to ode mě drzé, nejsem vaše maminka. Ale přesto na vás apeluji.

Děkuji.

