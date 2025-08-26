Klecanda (STAN): Praha dokončila rekonstrukce ve školách za téměř 120 milionů

Ředitelé a ředitelky škol jako již tradičně využili letní prázdniny k různým menším rekonstrukcím a opravám. Praha poskytla téměř 50 milionů korun 13 různým školám zřizovaných městem například na opravy učeben, jídelen, výměny oken nebo rekonstrukce výtahů. Další dlouhodobé investice za přibližně 70 milionů korun byly o letošních prázdninách dokončeny. Jednalo se mimo jiné o rekonstrukci vestavby a střechy ve speciální ZŠ a MŠ ZRAK nebo rekonstrukci hřiště ve Střední průmyslové škole elektrotechnické. Celkem byly přes léto dokončeny investice za 117,5 milionu korun.
„Letní prázdniny jsou ve školách každoročně věnovány různým rekonstrukcím a opravám, výjimkou nebyl ani letošní rok. V rámci prázdnin byly dokončeny přibližně dvě desítky různých projektů v celkové hodnotě 117,5 milionu korun,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.
Nový školní rok tak zahájí například základní škola a střední škola ve Vinohradské ulici s novou výdejnou jídla za 2,8 milionu korun. Speciální Základní škola a mateřská škola ZRAK prázdniny využila k rekonstrukci vestavby a střechy, sociálního zařízení a stoupaček v celkové hodnotě 36,6 milionu korun. Na nové hřiště za celkem 13,4 milionu korun se mohou těšit studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické a nový sportovní areál Urbánkova za 5,5 milionu korun bude mít k dispozici Dům dětí a mládeže Modřany.
V rámci prázdnin byly rekonstruovány také různé učebny pro studenty, konkrétně v Gymnáziu Jana Keplera bude studentům k dispozici nová laboratoř biologie, Gymnázium Elišky Krásnohorské má novou chemickou laboratoř a Odborné učiliště Vyšehrad, Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně nebo například Hotelová škola v Praze 10 mají nové odborné učebny.
„Rekonstrukce se ale týkaly i různých rozvodů elektřiny, výtahů nebo zateplení a výměny oken. Novou elektroinstalaci v části školy má Gymnázium prof. Jana Patočky, moderní výtahy Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky vyměnila okna a zateplila budovu A,“ dodává radní Antonín Klecanda.
Některé práce budou dokončeny i v září, konkrétně se jedná o rekonstrukci elektroinstalace za 8 milionů korun v Základní škole Tolerance nebo například rekonstrukci střechy za 9,3 milionu korun v gymnáziu v ulici Na Vítězné pláni.
