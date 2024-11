Kobza (SPD): Green Deal jako demagogie aktivistů

To, že Green Deal jako takový je demagogická směs ekologie a planetárních cyklů, je celkem známá věc. Jak asi víte, minulý týden v Poslanecké sněmovně proběhla mezinárodní vědecká konference na téma klimatických změn, která byla špičkově obsazená, a to mezinárodně - emeritní profesoři, aktivní vědci. A chtěl bych zdůraznit, že tito vědci byli nezávislí, to znamená, oni si opravdu mohli dovolit říkat pravdu bez toho, že by ohrožovali, že nedostanou grant na nějaký projekt. Dva dny tady prezentovali výsledky často své celoživotní práce, měření, výzkumů z nejrůznějších oborů, ať už to byla geologie, geochemie, geofyzika, astrofyzika, matematické modelování a další přírodovědné obory.

Závěry z této konference jsou naprosto jednoznačné. V první řadě - klimatické cykly na planetě se opakují, ale neopakují se v horizontu 200 let, jak se nám snaží namluvit současní aktivisté, ale naopak v horizontech statisíců let. Doba ledová 100 tisíc let, doba meziledová 10 - 12 tisíc let a zase nám přijde další doba ledová, a tak se to střídá celou dobu. A v součinnosti s tím samozřejmě se pohybuje i hladina moří, podle toho, kolik vody se koncentruje v ledovci.

Je vědecky dokázáno za posledních 500 milionů let, vlastně celé fanerozoikum, že změny teploty předcházejí změnám obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře. Ne, naopak. Slyšíte dobře. Vždycky se to musí napřed ohřát a potom vzrostou emise, a když se to ochladí, tak ty emise zase poklesnou. Když to shrnu, pořád platí ta základní úměra, že napřed se to musí ohřát, aby couvl ledovec, obnažila se půda, na které se chytí život, který začne dýchat a produkovat kysličník uhličitý. Kysličníku uhličitého v atmosféře je 0,034 procent a z tohoto naprosto minimálního obsahu pouhá 4 procenta se připočítávají na vrub lidské činnosti. To znamená, přeloženo do jednoduššího jazyka, aby to pochopil i politik, jestli spácháme rituální sebevraždu a zničíme si svůj vlastní průmysl a svůj vlastní život, svou vlastní civilizaci, tak složení atmosféry to neovlivní, planetu to vůbec nebude zajímat, ta si bude žít dál podle svého a jediný, kdo to skutečně odnese, jsme my.

Psali jsme: Klimatická konference ve sněmovně: Odpověď na osobní útoky z webu

„Všechny ty katastrofické předpovědi se mýlí.“ Ve sněmovně zpochybnili základy toho, co se hlásá o klimatu

Takže já bych rád připomněl, že je naší povinností, abychom chránili občany před demagogií aktivistů, kteří mnohdy netuší vůbec, o čem mluví. Je tristní, když mluvím s některými kolegy a oni vůbec nechápou dopad toho, co je na konci obchodu s emisními povolenkami, že v první řadě snížení emisí vůbec nic nevyřeší, a v druhé řadě, že ten dopad bude dlouhodobý a drtivý. Pro mě emisní povolenky mají rovnítko na zničení evropské civilizace. Je to stejně hrozná věc jako světová válka. A já vás ubezpečuji, dámy a pánové, kteří budete hlasovat pro tuto implementaci, že jednou vaše děti se budou držet za hlavu a budou říkat - proboha, co jste to odhlasovali? Copak jste netušili, o co jde? Netušili jste, jaký to má dopad? Co jim na to řeknete potom? To bych opravdu rád věděl.

Mimochodem dekarbonizace a snižování obsahu uhlíku je opravdu největší pitomost, jaká může existovat, protože v atmosféře je sice nízký obsah kysličníku uhličitého, ale objemově a na váhu nesrovnatelně víc kysličníku uhličitého je rozpuštěného v oceánských vodách. Když pominu, kolik je ho třeba tady v Barrandienu, protože to je uhličitan vápenatý.

Jeden ze závěrů té konference byla přednáška jedné paní z Ukrajiny, astrofyzičky, která byla absolutně špičková, která se zabývá sledováním sluneční aktivity. A podle jejích dlouhodobých pozorování nás teď čeká pět let snížené sluneční aktivity. Takže ti, co straší globálním oteplováním, by spíš měli začít počítat s tím, že těch dalších pět let bude chladnějších.

Takže když to otočím zpátky na diskusi o emisích, skleníkových plynech a podobně, tak si myslím, že právě ty skleníkové plyny se v příštích pěti letech budou zatraceně hodit, abychom tady nemrzli.

A já vás, kolegové, prosím. Je mi jasné, že budeme muset jít do přímého střetu s Evropskou komisí. Je mi jasné, že po dobrém to nepůjde. Ale když to neuděláme, tak naše děti vám to neodpustí. My se musíme ale postavit a říct - ne, takhle to nebude.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proto se naše hnutí přidalo k návrhu na zamítnutí této implementaci v plném rozsahu, protože ty dopady, i když to teď momentálně vypadá nenápadně až nevinně, tak v těch aproximacích, kam až to dosáhne, kam až bude ten dopad - nemyslím jenom peněženky našich občanů, ale jejich život, čím si zatopí, jakým způsobem se budou dopravovat - to všechno v podstatě jste schopni zničit touto implementací. Protože musíme chápat věci v kontextu toho ostatního, co už tady bylo odsouhlasené a co se tady děje, jakým způsobem jsou snižovány příjmy, snižována hodnota peněz, zvyšovány daně, a to všechno v komplexu vzbuzuje otázku, jak dlouho si to lidi ještě nechají líbit? A možná že jsou názory, které říkají, že když budeme strašit válkou, že se lidi budou soustředit spíš na válku než na to, co je bezprostředně čeká a jaké budou dlouhodobé následky toho, když schválíme tuto implementaci. Ale to jsou falešné představy. Existuje hodně sdružení vědců, jako je CLINTEL, jehož jsem členem, Climate Intelligence Foundation z Holandska, sdružující vědce, kteří mají reálný pohled na věc, na planetu, na klima, klimatické změny. A ten hlas rozumu a vědy a názory, které jsou opřené o vědecké argumenty, které se nedají zpochybnit, začíná sílit.

Takže já vás ještě jednou vyzývám, odmítněme to, pošleme to zpátky do Bruselu, ať si to tam nechají, protože musíme chránit v první řadě tuto zemi, naše lidi, naše voliče a nesmíme dopustit, aby za nás rozhodovali nějací aktivisté. Mimochodem před nějakými čtyřmi, pěti lety jsem byl na klimatické konferenci o změnách klimatu v Helsinkách a tam z nějakých 65 delegátů pouze 3 měli přírodovědné vzdělání a tušili, o co jde, zbytek byli všechno aktivisté, kteří, když se tam mluvilo o mitigaci a dekarbonizaci a já jsem se ptal - prosím vás, a slyšeli jste slovo fotosyntéza - tak na mě koukali jak zjara.

Takže prosím vás pěkně, nenechme se tlačit aktivisty, nenechme se tlačit Fridays For Future a podobným hnutím, které nás bude tlačit v podstatě do zkázy.

Musíte si uvědomit, že stojíme na kraji srázu a my se musíme bránit. Jinak nás z toho srázu shodí. Nejenom nás, ale i naše děti, naše potomky a vlastně i celou naši kulturu, celou naši civilizaci. Záležitost okolo emisních povolenek a Green Dealu je daleko, daleko drtivější ve svých dopadech, než si v současné době velká většina lidí, včetně vás, dokáže představit. Takže prosím vás pěkně, pomozte nám to zastavit.