Kobza (SPD): Jsou zrůdné nápady eurosluníčkářů vyvolány užíváním drog v éře hippies?

Už dlouho si kladu otázku, proč způsob uvažování těch, kteří vládnou Evropě, je tolik protinárodní, proč tolik opovrhují rodinami, tradicemi a proč je pro ně vlastenectví cizí slovo? Jak je možné, že když promigrantskému aktivistovi migranti znásilní a zavraždí dceru, že neprohlédne?

Kdo nám vládne? Kde se vzalo tolik liberálních socialistů?

Napadla mě opravdu zvláštní teorie, která by vše mohla vysvětlit. Na přelomu 60. a 70. let vrcholila éra tzv. hippies, která se z USA převalila do Evropy. Byla to doba ultralevicových studentských bouří ve Francii, ale také doba masivní vlny drog a volné lásky, která v té době Evropu, zejména tu západní, devastovala. Maoisté a zastánci dalších ultralevicových hnutí tvořili hlavní ideologickou základnu hippies. Rovněž islám se tehdy začal rozpínat. Vzpomeňme, jak se slavný boxer Cassius Clay přejmenoval na Muhammada Aliho. V té době jsem žil ve Finsku a vídal jsem na náměstí u nádraží, kousek od památníku generála Mannerheima, povalovat se nafetované hippies, kterým v té době bylo kolem dvaceti let. Shlédli se v absolutním komunismu Mao Ce-tunga tehdejší doby, v životě v komunách, stejně jako Adamité ve středověku.

Hippies nezmoudřeli. Jejich mozky jim to nedovolily. A vládnou EU

Ujetá ideologie hippies se táhne od šedesátých let dosud jako červená nit. Sice od té doby uplynulo padesát let, ale oni jsou zde stále a mnozí z nich na velice vlivných pozicích vlád, parlamentů a struktur Evropské unie. Stačí se podívat na životopisy mnohých vrcholných politiků EU a trochu číst mezi řádky. Co když je onen propastný rozdíl mezi uvažováním – na jedné straně zestárlých anarchokomunistických ultraliberálů a na druhé straně vlastenců – způsoben právě vlivem dlouhodobého působení trockistických a maoistických ideologií a užíváním měkkých i tvrdých drog jako LSD a heroinu u těch prvně jmenovaných? Související informace lze nalézt zde. To by i rozhodně vysvětlovalo jejich neuvěřitelnou společenskou toleranci k drogám, jejich vazbu na pirátské internacionalisty a ideologickou a politickou shodu s nimi a rovněž s radikálními zelenými. Náhle by se rovněž objasnila jejich afinita k radikálním levicovým hnutí jako je Antifa (registrovaná v některých státech USA jako teroristická organizace).

Naše děti jsou jejich rukojmími

Ve zmiňované době, tj. zejména později, v 70. letech 20. století po Evropě vraždily ultralevicové bojůvky a teroristické organizace jako RAF, Brigate Rosse, anebo teroristický guru Ilich Ramírez Sánchez, známý také pod přezdívkami Carlos či Šakal, který se vždy nepokrytě hlásil k marxismu a byl hrdinou ultralevicových kruhů, a mnozí další. Mezitím hipíci hlásali lásku a květiny, což mi dost připomíná dnešní politické neziskové organizace. Otázkou tedy je, zda drogami ovlivněné mozky dokáží potlačit i tak základní pudy homo sapiens jako jsou ty dva nejdůležitější: zachování jedince a zachování rodu. Zda dokáží zapomenout na své děti a jejich budoucnost? Zda vraždy a znásilňování je nedokáží probudit z jejich blouznění? Protože podle toho, co kolem sebe vidím, vypadá vše na pozitivní odpověď. Pokud nám tedy tito jedinci vládnou, máme opravdu veliký problém, ale naprosto zanedbatelný ve srovnání s tím, co tu necháme svým dětem!

Cesta k diktatuře vede přes dekadenci

Když vše sečteme, výsledkem je, že extrémní levice, která s sebou přináší extremní ultrafeminismus, hypersexualizaci společnosti a bující homosexualismus, je příčinou, předzvěstí a reálnou vyhlídkou konce svobodné Evropy. Cesta k diktatuře totiž většinou vede spolehlivě přes dekadenci a rozpad sociálních struktur, přerůstající v chaos. Události, probíhající v západní Evropě, tento vývoj potvrzují. Současná tamní politická moc překvapivě tento rozpad dokonce podporuje, podněcuje a motivuje politicky i finančně. Noví vládcové Evropy se už ve svých bankách na Manhattanu těší, až to tady převezmou a evropská, imigrací nahnědlá, rasa jim bude oddaně sloužit a otročit za pár drobných. Připadá vám moje zmínka o nahnědlé rase přehnaná? Bohužel, vše je odůvodněné, píšu o tom zde. Snad ještě stojí za pozornost poukázat na skutečnost, že střední a východní Evropě se éra hippies vyhnula obloukem. To snad může být i příčinou pragmatického uvažování zdejších (tedy těch dosud nezkorumpovaných) politiků, které je tak odlišné od multikulturního a liberálního blouznění Němců a Francouzů a dalších… Jde o další nepřímé potvrzení této mé teorie. Vše zní divoce, ale jiné vysvětlení oné šílenosti, která ovládá západní Evropu, nemám.

Jiří Kobza, poslanec za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

