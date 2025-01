Kocmanová (Piráti): Menstruační potřeby na školách jako klíč k dostupnému vzdělání

To bylo hlavním tématem kulatého stolu, který uspořádala Klára Kocmanová, poslankyně Pirátů, ve spolupráci s dalšími poslankyněmi a organizacemi zaměřenými na boj proti menstruační chudobě. Cílem akce bylo představit možná řešení tohoto problému a podpořit zdraví a vzdělání dívek.

„Menstruace není otázkou volby, a proto by neměla být ani tabu. Hygienické menstruační potřeby by měly být ve školách dostupné, bez ohledu na to, z jakého prostředí děti pocházejí. To, že si mnohé dívky nemohou tyto základní potřeby dovolit, vede k tomu, že chybí ve škole a učivo jim potom utíká. Každý by měl přitom mít možnost soustředit se na vzdělání bez zbytečných překážek,“ uvedla Klára Kocmanová, poslankyně Pirátů.

„Naštěstí se menstruační chudobě věnuje čím dál víc iniciativ a jednotlivců. Nelze ale spoléhat jen na ně. Tento problém musíme řešit systémově. Třeba právě skrz úpravu hygienické vyhlášky pro školy. Bez řešení menstruační chudoby se nehneme z místa směrem ke spravedlivější společnosti. Na to cílil i tento kulatý stůl,“ dodala Kocmanová s tím, že zástupci ministerstev školství a zdravotnictví na akci podpořili možnosti legislativních změn, které by umožnily systematickou podporu dostupnosti menstruačních potřeb na středních školách. Je potřeba dál jednat o financování, které by dle Michala Černého z MŠMT mělo být zajištěno zřizovateli.

„Výsledky výzkumu agentury NMS jasně ukazují, že 67 % lidí v ČR podporuje dostupnost menstruačních potřeb na školách. Jsem ráda, že náš návrh změny hygienické vyhlášky, který by tento problém řešil systémově byl zástupci ministerstev kladně přijat. Inspirace z evropských zemí a příklady dobré praxe ukazují, že taková opatření jsou nejen finančně dostupná, ale i nezbytná. Je na čase, abychom i v Česku přestali menstruaci vnímat jako tabu a začali ji řešit jako běžnou součást života, která nesmí být překážkou ve vzdělávání,“ uvedla Irena Hůlová ze Sola Pomáhá.

Příklady dobré praxe jsou. A tento krok je v souladu i s moderními trendy v evropských zemích. Piráti se tématu věnují dlouhodobě. V rámci konsolidačního balíčku navrhli v souladu se zahraniční praxí snížení DPH na menstruační potřeby z 21 % na 12 %. Tehdejší koaliční partneři to ale nepodpořili. Na pražském magistrátu nyní Piráti připravují pilotní fázi, která by otestovala připravenost pražských škol na zavedení plošnějšího opatření.

