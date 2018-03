Kojzar (KSČM): Něco přece jen páchne

09.03.2018 22:26

Nemohu za to, ale to, co se děje nyní na Slovensku, mně silně připomíná jisté doby z minulosti. Co mám oním »děním« na mysli? Vraždu novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, a následně téměř jednotné útoky na spolupracovníky premiéra Fica a přímo na něj samotného.