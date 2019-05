Kolář (TOP 09): Memorandum o boudoucnosti trojdomí Šolínova podepsáno

Ty navrhly koncept dalšího využití tohoto trojdomí, dnes podepsal starosta Ondřej Kolář. Mělo by zde vzniknout centrum, sloužící seniorům a osobám se sníženou soběstačností.

„Díky těmto třem dámám vznikne v Šolínově moderní domov pro seniory kombinovaný s celou řadou dalších služeb, od odlehčovacích po terénní, ale třeba i dětskou skupinou. To je obrovský úspěch a já jim z celého srdce děkuji,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář /TOP 09/.

Zastupitelstvem Prahy 6 toto memorandum hladce prošlo už v dubnu, zastupitelé hlavního města memorandum schválili na květnovém jednání. Součástí memoranda je kromě budoucnosti trojdomí také „odsvěření“ budov – tedy návrat zpět hlavnímu městu, neboť návrh a realizace seniorského domu budou v kompetenci hlavního města. To následně – ovšem ve spolupráci s Prahou 6 – rozhodne, co přesně a v jakém rozsahu bude v trojdomí realizováno.

„Oceňuji, že příprava memoranda probíhala v pracovní skupině, napříč všemi stranami a celým politickým spektrem, což se projevilo i na jednomyslném hlasování zastupitelstva,“ říká radní pro sociální politiku Marián Hošek /KDU-ČSL/.

Podle přijatého memoranda by v Šolínově měl vzniknout domov pro seniory se zhruba padesáti lůžky v jedno- a dvojlůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím, případně i kuchyňkou. Určeny by byly pro lidi v nepříznivé sociální nebo zdravotní situaci, a šlo by o pobyt na dobu časově neomezenou. Tato služba počítá s nezbytnou podporou paliativní péče vedenou odborníky. Memorandum teď půjde znovu na magistrát, k podpisu primátora.

autor: PV