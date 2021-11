Kolovratník (ANO): Jste tedy v té koalici SPOLU jednotní, nebo nejste?

reklama

Já to svoje vystoupení mám rozděleno na tři bloky nebo na tři témata. Než je povím, tak si dovolím vyžádat nebo upoutat vaši pozornost a i pozornost diváků a veřejnosti, která se na nás dívá. V celé volební kampani i po té kampani slyšíme silná prohlášení o devalvaci hodnot a teď o nové změně, o navrácení demokratických hodnot, o jiném přístupu, tak prosím, podívejme se, podívejte se veřejnosti, jaká ta změna je, jaké ty hodnoty jsou.

Členové té nové rodící se koalice, omlouvám se, neznám vás zatím podle klubů nebo podle jmen sedíme, ale vidím ty řady, dívám se mezi vás, tady prakticky nejsou. Skoro nikdo tady není, až na čestné výjimky, kterým chci poděkovat. Vidím tady některé kolegy z Pardubického kraje, aby to nebyl polibek smrti, nebudu jmenovat, ale vážím si toho, a vím, že to berou vážně, že tady jsou. Ale kde jsou páni Fialové, Stanjurové, Jurečkové, Rakušani? Kde je paní Adamová Pekarová? Takhle berete vážně tu volbu? Takhle berete vážně opozici? To jsou ty nové hodnoty? Karel Havlíček tady celou dobu je, celou dobu tady sedí a přistupuje k tomu vážně. Tak tohle je ta změna, které jsme se dočkali. Takhle vážně nová koalice bere nás, budoucí čekající opozici. To je na úvod.

A teď ty tři body, které chci povědět. Za prvé Marek Výborný - ono to vlastně na sebe naváže - také nepřítomný, hovořil o tom, jak jsme ho překvapili, ať nezačínáme s těmi novými manýry. No, já připomenu debatu k EET. Připomenu debatu ke stavebnímu zákonu, debatu k volbě Rady České televize. Posledního půlroku v tomto kalendářním roce demokratická opozice tady říkala, že je nespokojená. Je to teď pro vás, pro nové členy Sněmovny s volbou rady.

Abyste viděli ty detaily, trošku do nich zabrousím, volba mediálních rad probíhá tak, že nejdříve ty kandidáty probírá a diskutuje mediální výbor, volební výbor zúží ten počet na takzvaný trojnásobek neobsazených míst. A z toho zúžení, z těch finalistů pak Sněmovna vybírá. To zúžení proběhlo demokraticky ve výboru, byl připraven seznam finalistů. Tuším, dívám se na Standu Berkovce, bývalého předsedu, že jich bylo dvanáct. Z těch dvanácti jsme měli vybrat čtyři jména. To byl naprosto legitimní argument, že opozici se ta jména, která prošla do finále, nelíbí, že tam nemají Piráti zastoupen svůj názor, a proto dokud my neustoupíme, se volba neuskuteční. Formou obstrukcí, braní si pauz na jednání poslaneckých klubů a dlouhých vystoupení - všechno bylo v naprostém pořádku. Ta volba se nakonec vůbec neuskutečnila. Vůbec jsme se k ní nedostali. Tak to je vzkaz nepřítomnému Marku Výbornému, který mě zaskočil tím apelem, ať s něčím nezačínáme a něco neděláme. Myslím si, že náš přístup v této volbě, v této rozpravě je zatím ve srovnání s tou historií velmi korektní, slušný a věcný, že snad na to máme právo. Rozhodně neděláme to, že klub hnutí ANO má sedmdesát dva poslanců a že si plánujeme, že každý z nás bude mluvit deset, patnáct nebo dvacet minut a že tady budeme mluvit až do pátku. To je zaprvé.

Za druhé k té volební komisi. Vidím to na sítích, hlavně na Twitteru, kde nadšení novináři Seznamu, Deníku N, Infa a dalších mají jasno, že k té volbě nemůže dojít, že ji nemůžeme připustit. Lze opakovat teď z té pozice, kdy nejsem tedy v pozici předsedy volební komise, to, co vidíme. V tom veřejném prostoru jsou zkrátka i jiné právní názory pana doktora Kysely, Pavla Hasenkopfa, prostě právníci vidí, že to není tak jednoznačné, není to jasné. A proto já za sebe říkám, pokud se nepřítomná budoucí koalice nebojíte té volby, tak pojďte do té volby, pojďte umožnit Karlu Havlíčkovi zúčastnit se té volby a pojďte rozhodnout. Jsme svrchovaný orgán, a to je jediné demokratické rozhodnutí. Nic jiného a nic okolo. Pojďte rozhodnout tajným hlasováním.

A teď na závěr k osobě nám navržené nové předsedkyně, celou dobu nepřítomné, evidentně ji to nezajímá, ta volba, asi je jí to jedno, nebo si zkrátka řekneme, co chceme. Nevím, jestli tady bude, nebo nebude během toho rozhovoru. A vlastně chci ocenit aspoň Jana Jakoba, že tady dvakrát vystoupil a trochu zabojoval a tu vlajku zvedl. Když jsem se díval na ta veřejná vystoupení Markéty Pekarové, tak jsou to taky asi ty nové pořádky, ty nové hodnoty, přátelé. Dáma, kolegyně, která se uchází o naši přízeň, chce nás reprezentovat, chce vystupovat za Sněmovnu, mělo by to být často právě nestranné, mělo by to být nepolitické, tak se velmi silně opírala do kolegů z SPD, že je to extrémistická strana, já nesouhlasím s jejími názory, SPD je proti NATO, je proti Evropské unii. Proto nás nemá reprezentovat. Já se nesmířím s tím, že někdo takový by mě jako poslankyni Markétu Adamovou Pekarovou měl reprezentovat v zahraničí. To je, přátelé, demokratické? Tohle říká osoba, která má být jedním z nejvyšších ústavních činitelů a nás všechny reprezentovat velmi často právě nepoliticky a právě nestranně? Tomu tedy nevěřím.

Jiný příklad. Letos na jaře, na apríla se na internetu, na Twitteru objevilo hezké vtipné video s nadsázkou, kdy účastníkem byl europoslanec Zdechovský, týkalo se to nějakých přihlášek do politických stran, tak opět Markéta Adamová Pekarová přispěchala s videem v uvozovkách rádoby vtipným a ironickým, kde házela do koše přihlášku do hnutí Trikolóra. Ptám se paní Pekarové. Bohužel tady není, tak jí to vzkazuju někde na dálku, nebo možná kolega Jakob, jestli jí to vzkáže. Bude paní Pekarová takhle házet do koše naše požadavky, naše demokratické představy vedení Sněmovny? Asi bude, když to tak dělá a když jí evidentně nezajímají naše argumenty.

V tom vystoupení si dále půjčím některé argumenty z internetu, protože se s nimi ztotožňuji. Pan Holásek na serveru Neviditelný pes píše: zvláštní kapitola je dívka v modrém Markéta Pekarová - myslím, že kolegyně má dnes modrou barvu - která kádruje končícího předsedu Sněmovny Radka Vondráčka jako ne zcela důstojnou a důvěryhodnou osobu. Naráží-li na jeho kytarové extempore, pak je vidět, že nemá smysl pro humor a silně přeceňuje důstojnost Sněmovny. Ale o to tady nejde. Paní Pekarová, která vede své rodiče ke sledování politiky a chození k volbám, jak se vyznala veřejně, nemůže odpustit Radku Vondráčkovi, že zkrátka bojovníkům proti Miloši Zemanovi rozkopal bábovičky prokázáním toho, že podpis dokumentu o svolání Sněmovny učinil Miloš Zeman na lůžku, navíc jednoznačně s ironickým humorem, že to je asi ten pravý důvod, proč se Markétě kolega Radek Vondráček nelíbí.

A k dalším vyjádřením naší kandidátky na předsedkyni Sněmovny. Už jsem o tom SPD mluvil. Je rozhodně proti tomu, aby jedním z místopředsedů byl nominant SPD, strany, která získala při přepočtu na mandáty mnohem více hlasů než TOP 09. A jak jsem řekl, zdůvodňuje to tím, že SPD je extrémistická strana, tedy z politických důvodů, jenom z nějakého nesouhlasu s politickým názorem. A je to relevantní. Každý máme ten politický názor jiný. Autor vyzývá kolegyni, ať tedy konkrétně napíše, co z bodů ve stanovách SPD nebo v jejích politických krocích nese známky čirého extrémismu. Možná je to nechuť k méně pracovitější části populace, kterou ale řada z nás sdílí. A teď nejsem obhájcem kolegů z SPD. Je to na nich, aby si své postoje tady obhájili sami. Nebo je to možná tvrdý postoj SPD proti nelegální migraci v Evropské unii. Nevíme to. Kolegyně tu není. Asi se neobhájí, asi nám to nevysvětlí.

A v závěru vystoupení pan Holásek píše zajímavý postřeh o tom, že paní Pekarová zapomíná na jedno. Její strana se s velkou pravděpodobností stane členem vlády, která má poprvé od svobodných voleb v roce 1990 ve svých řadách členy skutečně extrémistické strany. Tato strana se podle autora pana Holáska na serveru Neviditelný pes nazývá Piráti. Členové českých Pirátů jsou příslušníky nadnárodních pirátských struktur, a to Pirátské internacionály a její součásti Evropské pirátské strany, jejíž předsedkyní do roku 2019 byla extrémně a na sociálních sítích se vyjadřující Markéta Gregorová. Současným předsedou je Pirát pan Mikuláš Peksa. Autor uzavírá, že je to skvělý paradox - komunisti jsou out, extrémisté Piráti jsou in. Takovou máme, přátelé, novou demokracii a tu změnu a posílení hodnot, o kterých mluví zástupci SPOLU a pan předseda Fiala.

U návrhu na nominaci Markéty Adamové Pekarové ještě zůstanu. Obdržel jsem, a možná řada z vás také, jsem rád, že možná můj apel někde v kuloárech zazněl mezi rodící se koalicí, někteří kolegové už docházejí, tak to jsme rádi, e-mail, nevím jestli jste ten apel nebo tu žádost dostali také, od politického hnutí Švýcarská demokracie. Toto malé politické uskupení, přiznám se, že ani neznám jeho výsledek z voleb, nevím, jak na tom byli, když jsem se rychle díval do rejstříku, je to registrované hnutí, registrovaný subjekt, vznáší námitku proti navržení a následnému zvolení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové za předsedkyni Poslanecké sněmovny. A to odůvodnění není dlouhé. Já vás s ním seznámím. Kolegové konstatují, že naši občané v souvislosti se vznikem České republiky prostřednictvím svých zákonných zástupců přijali Ústavu České republiky. Ústava garantuje zejména to, že státní moc slouží všem občanům, lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím zástupců moci zákonodárné a že Česká republika s úctou k právům a svobodám člověka a občana je svrchovaný stát. A teď to důležité. V rámci předvolební soutěže byla občanům představena prostřednictvím pana Petra Fialy, předsedy ODS a zároveň tedy lídra koalice SPOLU, vize zejména názorové jednoty té koalice a hlavně vize zásadního boje s rozbujelou nezákonností, kterou tu páchalo vládní hnutí ANO. Mnozí voliči podpořili koalici SPOLU, dali jí své hlasy a koalice SPOLU v tom součtu se tedy stala vítězem voleb. Ale najednou je nám představována a navrhována na pozici jedné z nejvyšších ústavních činitelů předsedkyně Sněmovny předsedkyně politické strany TOP 09.

A přitom právě strana TOP 09 i při významné podpoře svých koaličních partnerů byla již druhým nejméně voleným politickým subjektem s něčím málo přes 5 %, už si to číslo nepamatuji... Ano, 5,47. Takový byl výsledek TOP 09 po přepočtení mandátů.

A ještě jedna zásadnější věc. Podle pisatelů jde o absurdní a zcela nemravnou situaci, zejména v souvislosti s tím, že dne 21. října 2021, tedy teď nedávno po volbách, zástupci TOP 09 - a teď pozor - v rozporu se slibovanou jednotou koalice SPOLU a také na rozdíl od nejsilnějšího subjektu, strany ODS, nehlasovali v Evropském parlamentu pro svrchovanost právních předpisů jednotlivých států Evropské unie. TOP 09 tam naopak podpořila usnesení Evropského parlamentu č. 2021/2935 o krizi právního státu v Polsku a zásadě přednosti práva Evropské unie. Jinými slovy zástupci TOP 09 upřednostnili na poli Evropské unie svrchovanost práva EU nad právy jednotlivých států Evropské unie, tedy v neprospěch občanů České republiky. A tohle je, přátelé, naprosto zásadní kruciální rozpor. My slyšíme, že SPOLU bude jednotná, vše bude stejné, správné, skvělé, v nových hodnotách, pak se dozvídáme, že už jednotná není, ale o co více, že ten, kdo by nám měl být představen a kdo tedy má nás jako Sněmovnu reprezentovat, hlasoval nebo jeho strana hlasovala v neprospěch občanů České republiky. Tohle by tady na plénu mělo zaznít.

Takže já se ptám, jestli nám vysvětlí kolegyně Pekarová tady ten postoj TOP 09, jak to bylo, jestli s tím souhlasí, nebo nesouhlasí? Přece to není formalita. Jak se máme rozhodnout, jestli ji podpoříme v tajné volbě svými hlasy, nebo ne? Já jsem rád, že pan předseda Petr Fiala teď dorazil a věřím, že mi to také vysvětlí, že na to odpoví, jestli tedy jste v té koalici SPOLU jednotní, nebo nejste. Jestli vám je, pane předsedo, jedno, že TOP 09 hlasuje podle určitého názoru proti občanům České republiky, když podpořila úplně jiné usnesení Evropského parlamentu, než vaši kolegové z ODS. Je to absolutní nejednotnost. A prosím - a nemyslím to teď nijak ve zlém - ale prosím a apeluji, pokud myslíte ty nové hodnoty, o kterých mluvíte, vážně, pokud opravdu to tak vidíte, prosím, buďte tady s námi stále, účastněte se té volby s námi a diskutujte o ní. Bude to známka toho, jestli myslíte vážně ta svoje slova, nebo ne. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

