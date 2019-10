Kolovratník (ANO): Myslíte si, že zaměstnavatelé mají prostor pro další zvyšování mezd?

Na světě existuje spousta témat, na kterých se jednoduše všichni nikdy neshodneme ;-) Jedním z nich je bezesporu výše minimální mzdy. Na jedné straně jsou zaměstnanci, kteří mají právo na mzdu zaručující důstojný život. Na straně druhé jsou zaměstnavatelé. Ti tvrdí, že na další zvyšováním minimální mzdy nemají zdroje. Myslím, že oba tábory mají do jisté míry pravdu.

Na jednu stranu jsem rád, že od roku 2014 dochází k jejímu navyšování, protože předchozí vlády ji úspěšně a dlouhodobě přehlížely. V tomhle byli vážně dobří. Do roku 2014 byla totiž minimální mzda jen 8 000,- korun a nelžeme si, za tuhle částku se nedá moc dobře žít. Jsem proto rád, že jsme se rozhodli jít jiným směrem a navyšováním minimální mzdy pomáháme nízkopříjmovým skupinám obyvatel (y) Když se ale říká A, je férové dodat i B. Mám pocit, že se totiž o tom moc nemluví. Od letošního roku je minimální mzda 13 350 korun.

POLOŽME SI OTÁZKU, CO TO ZNAMENÁ PRO PODNIKATELE A FIRMY?

Znamená to hlavně to, že od roku 2014 došlo k navýšení o 5 350 korun. Jenom pro informaci, za 5 let to je nárůst o 66 %. Pokud k tomu započítáme povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění), které firmy a podnikatelé musí za zaměstnance odvádět, tak se dostaneme na částku 9 940 korun za jednoho zaměstnance. Bez pár korun je to za rok 120 tisíc. Ano, přesně tolik stojí navýšení minimální mzdy od roku 2014. Osobně si ale nejsem jistý, zda jsme obdobně dokázali zvednout i produktivitu práce. Nejsem o tom přesvědčený.

Co to teda vlastně znamená? V době ekonomického růstu nic, co by nás mělo znepokojovat. Problém ale může přijít s hospodářskou krizí. Firmy si lidově řečenou budou muset utáhnout opasky a začnou hledat způsoby, kde mohou ušetřit! A není žádným tajemstvím, že výdaje se začnou "osekávat" u nejméně potřebných profesí, které jsou zpravidla ohodnoceny minimální mzdou. Netvrdím a ani nechci, aby má interpretace vyzněla tak, že zvyšování minimální mzdy je krok špatným nebo dobrým směrem. Opakuji, každá mince má dvě strany. Tvrdím ale, že bychom se nad tímto problémem měli pořádně zamyslet a zvážit i tyto negativní dopady, které dříve nebo později budeme muset řešit.

Myslím si, že klíčem k navyšování mezd a platů by nemělo být primárně politické rozhodnutí, ale především zvyšování produktivity práce. Ať už snižováním nákladů, zvyšováním automatizace výroby nebo zaměřením se na průmysl s vysokou přidanou hodnotou. A jak to vidíte Vy? Napište mi Váš názor, zajímá mě, jak to vidí občané.

Myslíte si, že zaměstnavatelé mají prostor pro další zvyšování mezd? Uvítali byste, pokud by vznikl mechanismus, podle kterého by se výše minimální mzdy pravidelně navyšovala? A kolik by podle Vás měla být minimální mzda od ledna 2020?

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Pardubice získaly spojení do celého světa Kolovratník (ANO): Poslanci připravují změnu, která zvýší bezpečnost na železničních přejezdech Kolovratník (ANO): Pokud nezměníme legislativu, budeme mít problémy Kolovratník (ANO): Objem podvodů kvůli přetáčení tachometrů dosahuje už 10 miliard korun ročně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.