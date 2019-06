Kolovratník (ANO): V rámci novely zákona přejdeme na plně automatizovaný on-line systém

Kolegyně a kolegové, přeji vám dobré dopoledne.

Děkuji za slovo v obecné rozpravě. Já si dovolím nejdříve krátce reagovat na pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. S tím, že je to pozdě, má do jisté míry pravdu. My jsme tuhle věc tady diskutovali, resp. byla navržena v zákoně už někdy v roce 2014, ale víte, že já jsem vždycky tím optimistou, který se dívá do budoucna. Neřešme minulost, teď je vše připraveno a na ten systém postupně přecházíme. Je taky dobré a korektní vysvětlit nebo uvést pro případné kritiky, že ta filosofie je připravena v jakýchsi dvou stupních nebo dvou krocích. My jsme to nedávno diskutovali i na podvýboru pro dopravu. Celý systém je navržen tak, že v první fázi toho tzv. videotolingu(?) ta kontrolní funkce ze strany policie, celní správy a dalších orgánů bude prováděna, použiji termín manuálně nebo ručně v terénu a v druhé fázi postupně s rozvojem a zapojením ICT technologií, tedy v rámci další novely tohoto zákona, pak přejdeme na ten plně automatizovaný on-line systém i za využití kamer, které budou jednou z funkcionalit třeba těch v té budoucí době bývalých mýtných bran.

Bylo tady zmíněno i to projednání. My jsme před malou chvíli uvažovali a diskutovali, jestli zkrátit lhůtu pro projednání, ale není to potřeba. Víte, že podle § 95 odst. 1 jednacího řádu třetí čtení má být za 14 dnů nebo ta základní lhůta je 14 dnů a červencová schůze bude - vychází to zhruba na 20 dnů od této chvíle. Hospodářský výbor je připraven po druhém čtení tady ten návrh zákona prodiskutovat v úterý příštího týdne a vše bychom měli stihnout.

A nyní kratičký komentář ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod mým jménem. Já se v podrobné rozpravě nebudu hlásit k tomu prvnímu, protože jsem ho inovoval. Budu se hlásit k návrhu pod číslem 2957, který zvyšuje poplatek za dálniční známku z 1500 na 2000 korun. A předpokládám teď v obecné rozpravě, že k tomu bude nějaká diskuse od kolegů z opozice i s kritickými argumenty. Jsem připraven vysvětlit to zdůvodnění, jsem připraven i argumentovat tím, z jakého důvodu jsem tento návrh podal.

A druhý můj návrh se týká víceméně administrativního zjednodušení registrací pro držitele průkazů ZTP, ZTPP a podobně, tak aby nemuseli sami manuálně hlásit do systému, že mají ten průkaz, ale aby to systém sám viděl automaticky a policista v počítači si mohl podle registrační značky vyhodnotit, že to auto může použít, pokud tedy převáží zdravotně postiženého, může využít zpoplatněnou komunikaci, ale nemusí mít tu tzv. dálniční známku.

A na úvod té diskuse, pokud ze strany kolegů tady bude žádost o argumentaci nebo nějaké vysvětlení, tak jde o to, že dálniční poplatek je dnes ve výši 1500 korun. Systém je nastaven tak, že je to maximální možná výše a o té výši rozhoduje svým nařízením, resp. vyhláškou vláda. V tuto chvíli se pohybujeme na maximálním limitu, to je právě těch 1500 korun a ten limit byl zvyšován někdy v roce 2009. Já nově navrhuji maximální limit 2000, z 1500 na 2000, s tím, že poté bude na rozhodnutí vlády, jestli toto navýšení využije nebo ne. Tuším, jaké přijdou od kolegů argumenty. Je to podobné jako včera v debatě o místních poplatcích - když dáme maximální hranici, že využita bude, to já nechci předjímat, ale pravda je, a řada kolegů z hospodářského výboru to ví, že svádím velmi složité debaty o budoucím financování dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a tady říkám korektně, férově a na rovinu, že je to snaha o to, abychom zvýšili možné příjmy, které přímo ze státního rozpočtu jsou alokovány a zákonem vlastně svázány právě s rozpočtem dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Takže tolik na úvod do debaty a určitě jsem připraven na kolegy reagovat.

Děkuji.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Benešová: Mýtné bude možno hradit i prostřednictvím internetu či mobilních aplikací Ministr Kremlík: Pokuta má odrazovat řidiče, aby sjížděli na krajské silnice Ministr Kremlík: Příprava spuštění nového mýtného systému dál běží Stanjura (ODS): Pohádky ovčí babičky jsou mnohem věrohodnější, než to, co nám řekl pan předseda Faltýnek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV