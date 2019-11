Kolovratník (ANO): Výstavba dopravní infrastruktury je i cesta do minulosti

Spousta lidí si to neuvědomuje, ale výstavba nové dopravní infrastruktury nám nepřináší jenom nové silnice, dálnice nebo železniční tratě. Přináší nám i pohled do historie. Díky tomu máme unikátní šanci se dozvědět něco o své minulosti. O tom, jak žili naši předci, co dělali a jak vlastně tehdy vypadal a fungoval „jejich svět“. Nenalhávejme si. Pokud by se nestavělo, pravděpodobně by nikdy nedošlo k archeologickým průzkumům v těchto místech a jestli ano, pak ne v tak rozsáhlé míře. Už se těším, až se půjdu se svými dětmi podívat do Východočeské muzeum - Zámek Pardubice na tento unikát. A co vy, přidáte se?

