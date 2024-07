Komínek (KSČM): Dělají to, co my. Akorát hůř. A pomalu. Tady je důkaz

Dělají to, co my. Akorát hůř. A pomalu. Když jsme připravovali volební program, kterým chceme nastartovat rozvoj našeho kraje, oprášili jsme i dávný projekt odstavného parkoviště pro kamiony v průmyslové zóně Triangle, který jsme zpracovali před mnoha lety ještě ve vedení kraje. Jenže přišly volby, pod současnou krajskou vládou se nic nedělo a kamiony dál stojí všude možně.

Skok do současnosti. Náměstek hejtmana Kulhánek (ODS) se dnes pochlubil tím, že kraj to odstavné parkoviště postaví. Sláva! Nebo ne? Bude o dvacet míst menší (150 místo 170), skoro třikrát tak drahé (157 místo 56 milionů) a samozřejmě dokončeno bude o mnoho let později. A tak je to tady se vším.

Je čas říct jim STAČILO!

Jaroslav Komínek KSČM



