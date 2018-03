Konečná (KSČM): Bojovníci za demokracii? Ale kdeže! Hon na čarodějnici

I proti Zdeňku Ondráčkovi, jehož vedení jedné z mnoha komisí mělo snad nějak ohrozit demokracii v této zemi. Chápu, že po prezidentu Zemanovi potřebovali někteří najít nového nepřítele, na kterého by svalili svůj demokratický hněv. Ne, demokracii skutečně neohrožuje občany zvolený poslanec, odborník, vyšetřovatel mnohých svinstev, co se odehrávaly v naší zemi. Demokracii ohrožovala například nikým nevolená paní Nečasová, drazí kolegové z ODS, která si tajné služby využívala podle svého gusta. Demokracii dal na frak pan Kalousek, který se vysmál největší demonstraci od roku 1989 a protlačil navzdory lidem spolu s odsouzenými poslanci rozsáhlý dar církvím. O likvidování demokracie by měli mlčet i kolegové z ČSSD - Sobotka privatizací OKD vzal mnohým poslední zbytky důvěry v demokratický systém. A lidovci? Ti šli vždycky ochotně s každým - dokonce v roce 2006 zvažovali podporu vládě opřené o KSČM. Ostatně ne nadarmo na ně měl Karel Čapek jedno okřídlené heslo: “Trochu pomoct, hodně škodit - to se může vždycky hodit”.

Jen mne mrzí, že demonstranti na náměstích mlčeli, když se střílelo do lidí v Katalánsku. Nesepisovaly se petice, nedělaly se papírové pistole na gumové projektily. Nechápu - a vadí mi - že vysoké školy vyzývaly své studenty k účasti na demonstracích. Myslím, že vysokoškolský student by měl mít dostatečnou míru rozumu, aby si sám zvážil svou účast na jakékoli akci. V tomto ohledu mi nezbývá, než si povzdechnout, protože mnozí možná nevěděli, že KSČM se postavila za to, aby jejich studium nebylo zpoplatněno!

Je ovšem jedna věc, která mě bytostně rozčiluje - a tou bych chtěla skončit. Za obránce demokracie se označují ti, kteří ztratili jakýkoli respekt k názoru druhého a dokonce se neštítí používat hrozných metod. Nebo myslíte, že věšení oprátek na sídlo KSČM je v pořádku?! To ale média samozřejmě neprezentují jako útok na svobodu názoru, jedná se přece o komunisty, tam to nevadí. To vše jen dokazuje, že události posledních dnů jsou plny falše a pokrytectví a chtěla bych poděkovat všem, kteří si zachovali chladnou hlavu - byť třeba se Zdeňkem Ondráčkem nesouhlasili, ale neúčastnili se tohoto honu na domnělou čarodějnici.

