Konečná (KSČM): Nesmyslná zelená opatření EU a energetika

reklama

Tedy o tom, za jakých podmínek budou moci být úvěrovány společnosti, které budou chtít postavit jadernou elektrárnu či teplárnu na zemní plyn. Ve vystoupení jsem bohužel nemohla kvůli krátkému časovému prostoru komentovat několik věcí, které mě rozčilují.

První z nich je bohorovnost, s jakou různí komentátoři přijímají brutální zvýšení cen energií. Berou to tak, jako by se s tím nedalo nic dělat. Není to pravda. Ukázal to příklad Belgie, Polska i Maďarska. Jen české vládě se do toho nechce. Že by snad zisky ČEZu pro ni byly přednější před vlastními občany?

Druhá věc je, jak analytik CNN Prima News s velkým klidem prohlašuje, že technologie, které mají nahradit zemní plyn ve vytápění a výrobě elektřiny za 10 let prostě budou. Jeho technologický optimismus je úplně pomýlený, žádné zázračné technologie totiž na dohled nejsou a výroba vodíku dnešními technologiemi je velmi energeticky náročná. Jen ocelářský průmysl by dle svých propočtů potřeboval v případě přechodu na vodík 17TW elektřiny ročně, což je mimochodem víc, než vyrobí jaderná elektrárna Temelín! Ředitel společnosti ČEPS spočítal, že by bylo třeba podle vládní vodíkové strategie 92TW elektřiny! Tolik energie se v ČR (i přesto, že jsme v tomto ohledu zatím soběstační) ani nevyrábí! Jsou to úplně fantasmagorické představy, že bychom se těmto hodnotám byť jen přiblížili. Ovšem optimismus je opium lidstva, jak psal Kundera, a tak analytik CNN Prima News může prohlašovat, že straším veřejnost. Ostatně už v minulosti jsme slyšeli, že komunisté budou strašit nezaměstnaností, zdražováním, že nikdy nevstoupíme do žádného vojenského paktu atakdále, atakdále. Jak to dopadlo, nechť si vyhodnotí každý sám.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9610 lidí

Třetí věc: Je neuvěřitelné, že tu o dostavbě dalších jaderných bloků diskutujeme přes deset let a nepohnuli jsme se z místa. Kromě nesmyslného vyloučení Ruska a Číny z tendru. Svou vinu na tom má zčásti i ČEZ, který alibisticky přešlapuje na místě místo toho, aby politiky přesvědčoval o potřebě dostavby nových bloků. Vzhledem k perspektivám v EU bychom neměli stát při zdi a ČEZ by měl vyhlásit výběrové řízení nejen na Dukovany, ale i dostavbu Temelína. A to rychle, jinak nebudou mít dodavatelé kapacity na dodávku reaktorů.

Poslední věc je, že jsem na České televizi slyšela komisařku Jourovou, která tvrdila, že taxonomie je dobrovolná a jen takové „pošťouchnutí pro investory“. To je obrovská lež. Je to dobrovolné asi tak jako nabitá pistole u hlavy.

Tady je třeba vysvětlit, že taxonomie je označení úvěrů jako tzv. zelených. Banky mají povinnost reportovat centrální bance, jaké procento tzv. „špinavých úvěrů“ poskytly a hrozí jim, že tyto úvěry budou označeny jako rizikové. Takže banky již dnes ohlašují, že úvěry, které neodpovídají taxonomii jako „zelené“, nebudou vůbec poskytovat. A to se týká všech. Nikoli jen výše zmíněné energetiky, ale rovněž průmyslu. Co je však nejšílenější, že to dopadne i na hypoteční úvěry! Takže na starší byt či domeček, který není super zateplený a napojený na zelené vytápění, nedostanete v budoucnu hypotéku. Tohle již v médiích potvrdil představitel ČSOB. Hypotéka tak bude jen pro bohaté, kteří si budou moct dovolit koupit drahý dům či byt odpovídající nejpřísnějším zeleným standardům. Taxonomie může zničit i průmysl, který nejenže bude mít ztížený přístup k úvěrům, ale i k pojištění, a to často znamená pro firmu konec.

Tohle je cesta k úplnému ožebračení občanů. Ano. Je na čase burcovat, protože stojíme před bezprostřední hrozbou nedostatku energií, ať už ve formě elektřiny nebo tepla. A může se stát – vzhledem k dlouhodobosti projektů v energetice – že nebudeme schopni naivní eurooptimismus napravit včas.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Konečná (KSČM): Zůstaňme nohama na zemi Konečná (KSČM): KSČM vyšle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu Konečná (KSČM): Zdražování, které zaplatí pracující a senioři. Vracíme se deset let zpět? Konečná (KSČM): Monopoly. Hra i realita

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama