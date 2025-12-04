Goláň (ODS): Náhoda? Ani omylem

04.12.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS

Je exodus vedení Jihočeského kraje a vedení Českých Budějovic z ODS náhoda? Ani omylem. Jedná se o dobře načasovaný tah. Martin Kuba se dlouhodobě netají svými výhradami vůči ODS a také v poslední době nevidí problém ve vládě Andreje Babiše a jeho koaličních partnerů.

Vůbec bych se nedivil, kdyby již vyjednával s některými poslanci, a hlavně senátory o tom, zda by jej mohli následovat. Jenom v našem klubu (ODS + TOP 09) vím minimálně o šesti až osmi lidech, které by mohl získat. Z dalších klubů pak může přemluvit minimálně další čtyři senátory. A pokud by tito lidé navázali spolupráci s klubem ANO, dával by konečně smysl i vstup do tohoto klubu senátorky Jany Zwyrtek Hamplové, kterému se ANO dlouhodobě bránilo.

ANO by se tak stalo klubem s největším vlivem v Senátu i bez vyhraných voleb. Andrej Babiš by tak zcela narušil současné senátní politické rozložení, neboť opozice má v současnosti v Senátu velmi pohodlnou většinu.

Ing. Tomáš Goláň

  • BPP
  • senátor
