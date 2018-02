Korytář (Změna): Zastupitelé schválili omezení hazardu v Liberci

“Není to úplně tak, jak jsme si představovali, ale dali jsme přednost kompromisu, který ostatní už nebudou bourat. K dohodě se totiž připojila většina stran zastoupených v libereckém zastupitelstvu. Za mě osobně je číslo 7, tedy max. počet míst, kde by mohl být hazard v budoucnu v Liberci provozován, přijatelný kompromis. A věřím, že ostatní strany tuto předběžnou dohodu dodrží.” Sdělil Jan Korytář, náměstek primátora Liberce a šéf Změny, které se původně podařilo těsnou většinou prosadit nulovou toleranci vůči hazardu pod Ještědem, ale tato vyhláška byla po několika měsících tvrdého lobbingu ze strany provozovatelů hazardu zrušena.

„Není ještě konec, teprve v březnu budeme posuzovat žádosti provozovatelů a přijímat závaznou vyhlášku. Ale schválený záměr je nutný první krok,“ upozorňuje Josef Šedlbauer, protihazardní expert Změny, který na regulaci hazardu dlouhodobě pracuje. A dodává: „Musím se trochu hořce smát, protože jde o prakticky stejný postup, který jsem při-nesl do zastupitelstva na podzim roku 2016. Tenkrát byl shozen pod stůl. Nebýt nulové vyhlášky, kterou jsme později prosadili, a úspěšného referenda v Jablonci, hazard by dál vládnul Liberci. Takže co je pro úspěch nejdůležitější? Nikdy to nevzdat.“

Počet heren a kasin se v Liberci snižuje už několik let. Nejdřív šlo jen o vyřazování povolených, ale ve skutečnosti nevyužívaných adres, tedy o snižování „na papíře“. V roce 2017 začal platit nový zákon o hazardních hrách, který vyloučil hrací automaty z hospod, obchodů a dalších malých provozoven. Hlavně se však koncem roku 2016 na návrh Změny pro Liberec podařilo v zastupitelstvu prosadit zákaz heren a kasin a ty se z města začaly stahovat. Ještě než ale vyhláška začala být účinná, v červnu 2017, po nátlaku provozovatelů zastupitelé nejtěsnější většinou v dosti skandálním hlasování zákaz hazardu zrušili. Dosud je tak v Liberci možné otevírat kasina bez omezení.

Mgr. Jan Korytář



autor: PV