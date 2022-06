Koten (SPD): Ti, kteří určují normy v EU, by se měli velice rychle probrat

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já bych tady velmi rád zareagoval na mého předřečníka, protože to, co tady vyjmenoval, to bylo velmi důležité.

Bohužel o osudu Evropy a evropských občanů rozhodují lidé, kteří nejsou odborníky na technické detaily, a zároveň absolutně vůbec neřeší takové to klasické otřepané - kam s nimi, až doslouží. Do se týká elektromobility, tak je to naprostá chiméra, kdy za několik let budeme řešit, co s autobateriemi, které tedy nyní se používají v elektromobilech, které jsou velmi nebezpečné. Elektroauta a i elektroautobusy poměrně často hoří, ale už nikdo neřeší ten ekologický dopad tady těch požárů a potom tu ekologickou likvidaci těch baterií.

Já si tedy myslím, že by měli skutečně ti, kteří určují normy v Evropské unii, tak by měli velice rychle se probrat a oslovit odborníky, co je technicky možné a co není možné, než budou dávat takovéto normy a budou direktivně přikazovat fyzikální záležitosti, protože to jsou fyzikální záležitosti. A v případě, že si nějaký úředník v Bruselu vzpomene, že to bude podle něj, ale ono to fyzikálně neodpovídá, tak to prostě fungovat nebude.

A je nutné tedy v ekologii zohledňovat i další aspekty, tedy ekologickou likvidaci a podobně a energetickou náročnost při výrobě. To také nikdo nezohledňuje. Zatím odborníci na vysokém učení spočítali, že energetická náročnost a uhlíková stopa jakéhokoli elektromobilu je na 170 procentech běžného spalovacího motoru. (Předsedající: Čas.) Takto té dekarbonizace rozhodně nedosáhneme.

Děkuji.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koten (SPD): Sociální systém pro uprchlíky máme nastaven velmi, velmi štědře Koten (SPD): Musíme se co nejrychleji vrátit do normálního stavu Koten (SPD): Nehrozí přelití organizovaného zločinu do České republiky? Koten (SPD): Budete se dál servilně chovat probruselsky a na občany ČR kašlat?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama