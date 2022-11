Kott (ANO): Svazy mají ve svém portfoliu kontrolní i výzkumnou činnost

reklama

Vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové.

Já si dovolím navázat na vystoupení svých kolegů, pana Turečka a pana Pražáka, a sice ve věci navýšení, navýšení rozpočtu týkající se svazové činnosti. Jak zde pánové hovořili o zástřelném, které se týká Českomoravské myslivecké jednoty, tak o včelařství, které se týká vlastně včelařů, tak toto jsou skutečně dvě organizace, které významně, na které významně dopadne pokrácení finančních prostředků, právně právě na jejich činnost. A já jsem přesvědčen o tom, že byť minimální finanční částka v rámci státního rozpočtu, jedná se zhruba o 12 milionů korun, tak může ve své podstatě významně ohrozit činnost těchto spolků.

Ve chvíli, kdy na to budeme pohlížet optikou, že svazová činnost v podstatě, že to ti lidé na těch nižších úrovních vykonávají bezplatně ve svém volném čase. Všichni chceme mít, jak zde bylo řečeno, pestrou krajinu. To znamená, že si asi dost dobře nedokážeme představit, že při tom, že by se neredukovala zvěř, popřípadě, že by nějakým způsobem se omezila činnost včelařů, bude docházet k degradaci krajiny. Samozřejmě svazy jako takové mají ve svém portfoliu, jak kontrolní, tak i výzkumnou činnost. A co se domnívám, že úplně to nejdůležitější, tak ať se to týká rybářů, myslivců nebo včelařů, tak je zde nezastupitelná práce s mládeží, s výchovou ke krajině. A v podstatě všechny záležitosti, které jsou spojeny s nějakou edukativní činností, tak na sebe ty svazy tuhletu zodpovědnost berou, a myslím si, že se jí věnují poměrně, poměrně dobře.

Z toho důvodu si vás dovolím požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 1631, protože znovu říkám, domnívám se, že těch 12 milionů korun, o které se tam snažím navýšit, tak to není nic takového, co bychom si v rámci - byť možná napnutého - rozpočtu nemohli dovolit.

A ještě bych zde chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který je veden jako 1638. Do systému ho zadal kolega Černý a jedná se tam, jedná se tam skutečně pouze, znovu říkám pouze, o podporu včelařství. Jedná se o částku 50 milionů korun, a je to ta částka, kterou tady zmiňoval kolega Karel Tureček s tím, že toto bylo vlastně na činnost odebráno. A vzhledem k tomu, jak jsem tady hovořil ve druhém čtení, včely, které se teď připravují na přezimování, jsou ve velmi špatném stavu a nikdo si nedokáže představit, jak to bude zjara, tak znovu se domnívám, že tato částka by mohla pomoci našim včelařům.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu výše zmíněných sněmovních dokumentů.

