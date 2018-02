Koudelka (ČSSD): Praha v sociální demokracii podvádí

Stanovy jsou pro stranu významné jako ústava pro stát. Ovšem vedení sociální demokracie nedodržovalo vlastní stanovy v Praze. Snahou bylo učinit pražskou sociální demokracii stranicky mocnější.

Stanovy sociální demokracie vytváří okresní a obvodní organizace podle zákona o územním členění státu. Podle tohoto zákona je v Praze 10 obvodů. Proto je v Praze 10 obvodních soudů nebo obvodních státních zastupitelství. V rámci sociální demokracie by tedy mělo být 10 obvodních organizací. Je jich však v rozporu se stanovami sociální demokracie 15. Tím je dán větší vliv Prahy na vedení sociální demokracie.

Každý okres a obvod má jednoho člena Ústředního výkonného výboru ČSSD. Podle tohoto klíče má Brno či Ostrava jednoho. Praha jich má 15 a dále člena za to, že má postavení krajské organizace. Je to podvod proti stanovám, se kterým Sobotkovo vedení nic nedělalo, protože jej Praha mocensky podporovala. Jelikož členové Ústředního výkonného výboru jsou i delegáti sjezdu, má Praha v rozporu se stanovami více delegátu na sjezdu, než by měla mít. Je to projevem snahy Prahy se mocensky prosadit, aniž by měla úspěch u voličů. Příkladem jsou poslanecké volby v říjnu 2017. Pro fungující stranu by zisk voličů měl mít vliv na význam dané organizace. V sociální demokracii tomu tak není. V Praze bylo 34 079 voličů sociální demokracie, na jednoho člena Ústředního výkonného výboru z Prahy tedy připadlo pouhých 2 130 voličů. Na jednoho člena

Ústředního výkonného výboru v Brně připadlo přes 14 300 voličů sociální demokracie, několikanásobně více.

