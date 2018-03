Koudelka (ČSSD): Václav Moravec jako tajemství

Jako důvod uvedla obchodní tajemství. Obchodní tajemství je dle občanského zákoníku mimo jiné konkurenčně významná skutečnost. Tedy předpokladem je, že jde o zboží či službu určenou na trh. Pokud by to byla skutečnost, musí Česká televize doložit, že pořady Václava Moravce vyrábí pro trh - prodala je jiným osobám. Není však známo, že by někdo koupil pořady Václava Moravce. Tyto pořady nejsou určeny na trh, ale jen pro vysílání České televize.

Obchodní tajemství je zneužíváno osobami napojenými na veřejné peníze, aby se zamezilo přístupu veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Dobře se tomu staví judikatura Krajského soudu v Českých Budějovicích a v Brně. Podmiňují to, aby něco bylo uznáno za obchodní tajemství a nešlo o účelové se vyhnutí povinnosti veřejnosti určitých informací a snahu skrýt nekalé nakládání s veřejnými prostředky, tím, že se označí tohoto tajemství na základě objektivizovaných skutečností předem. Česká televize by takto mohla postupovat, pokud by někde ve svých dokumentech stanovila, co je obsahem obchodního tajemství u výroby televizních pořadů, a to rozdílně u pořadů vyrobených v rámci veřejné služby, které nejsou určeny na trh, a rozdílně u pořadů určených k prodeji jiným televizím či jejich jinému uplatnění - filmy určené přednostně do kin. Něco takového však Česká televize neuvedla a určitou informaci začala vydávat za obchodní tajemství až s cílem vyhnout se povinnosti poskytnutí informace.

V rozhodnutí, kterým byla žádost odmítnuta, je argumentováno tzv. veřejnou službou. Ovšem institut veřejné služby má odlišovat podle zákona Českou televizi od ostatních televizí, které primárně sledují dosažení zisku na trhu. Veřejná služba není určena pro soutěž na trhu, protože zahrnuje výrobu pořadů a vysílání, které nejsou určeny pro tržní zisk. Pokud do takového vysílání v rámci veřejné služby patří Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce, nemůže se Česká televize dovolávat obchodního tajemství jako kategorie chráněné ve prospěch férového tržního soutěžení. Jsou-li určeny pro zisk na televizním trhu, nejde o veřejnou službu. Rozhodnutí trpí vnitřní rozporností.

Vytváření televizních pořadu Českou televizí je plnění jejího zákonné poslání, při kterém jsou spotřebovávány nuceně vybírané veřejnoprávní poplatky (televizní daň). Není důvod, aby se odlišně postupovalo při posuzování práva na informace u České televize a jiných úřadů a osob užívajících veřejné prostředky. Pokud by Česká televize požádala o informaci, kolik stála oprava státního či krajského hradu anebo nějaká kulturní výstava, je těžko představitelné, že by tato informace byla tajná. A pokud ano, Česká televize by to kritizovala jako zneužití obchodního tajemství. Na sebe má však jiná kritéria. Vzala si vzor ze slov doktora Miroslava Plzáka: „Zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.“. Jiným káže vodu, ale sama pije víno.

Převzato z profilu.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. ČSSD



