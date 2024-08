Koudelka (Trikolora): Brusel vůči Maďarsku užil Goebbelse, ne evangelia

Předseda Evropské lidové strany Němec Manfred Weber chce odvetu proti Maďarsku, protože umožnilo pracovat na svém území občanům Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Běloruska, Moldavska, Černé Hory, Ruska, Srbska a Ukrajiny. Je svrchovanou věcí každého členského státu Evropské unie, jak moc umožní pracovat na svém území občanům nečlenských států Evropské unie. Weberovi vadí občané Ruska a Běloruska, straší vnějším nepřítelem a možnými špiony, obdobně jako se u nás strašilo za Hitlerovy okupace a totalitního režimu.

Weber je Němec a patří do politického tábora CDU/CSU, z kterého vyšla kancléřka Angela Merklová. Ta svým výrokem „Zvládneme to“ otevřela Německo i ostatní státy Evropské unie milionům nelegálních migrantů a neptala se Maďarska, ani nás, nikoho. Nezvládla to.

Díky Merklové, Weberovi a Bruselu proudí řadu let do Evropské unie miliony lidí, o jejichž identitě nic nevíme. Lidí, kteří se prohlašují za děti, aby měli vyšší sociální a právní ochranu, byť jsou ve věku dospělých mužů. Jsou to jedinci, kteří mohli přijít, ne aby se přizpůsobili evropské kultuře a právu, ale aby my jsme se přizpůsobili jim.

Weber považuje za bezpečnostní riziko řádově asi stovky či tisíce pracovníků z Ruska a Běloruska v Maďarsku, kteří budou muset prokázat svou totožnost platnými doklady, ale mlčí o bezpečnostním riziku milionů lidí, kteří přicházejí bez dokladů nebo s padělanými doklady, a jsou mezi nimi bojovníci z různých válek na Blízkém a Středním Východě. Díky Weberovi a jemu podobným mizí důvěryhodnost bruselských institucí. Protože to, že něco překrucuje Weber, neznamená, že lidé to nevidí. Stokrát opakovaná lež se pravdou nestane.

Bylo to Maďarsko, které bránilo své hranice, a tím i hranice Evropské unie před skutečně nebezpečnou masovou migrací z Blízkého Východu. Ne Maďarsko, ale Německo je problém pro bezpečnost Evropy. Při čtení Weberových slov jsem si vzpomněl na výrok z křesťanských evangelií: „Třísku v oku bratra svého vidíš, ale trám v oku svém ne.“

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



