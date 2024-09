Koudelka (Trikolora): Lže premiér Fiala, či piráti? Foltýn mlčí

Svědčí to o neschopnosti samotného premiéra Fialy. Odvolání je však i důsledek debaklu vládních stran v krajských volbách. Krajské volby mají vliv na celostátní politiku. Potvrdilo se staré pořekadlo, že dodělávající kobyla nejvíce kope. Kope Fiala i Bartoš.

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 6029 lidí

Fiala vyhodil Bartoše v poledne 24. 9. 2024, poté co se ráno sešli, aniž by mu to osobně řekl. Neměl odvahu vyhodit Bartoše z vlády přímo tváří v tvář, udělal to po telefonu. To svědčí o Fialově necharakteru. I pirát je člověk a slušnost by si zasloužil od někoho, kdo tři roky tvrdil, jak jsou piráti ve vládě potřební. Ovšem pak nastala slovní rvačka.

Piráti zveřejnili, že Fiala vyhazov udělal po setkání a nátlaku představitelů ODS – Jana Skopečka, Martina Kuby, Zbyňka Stanjury. Fiala to popřel a označil za dezinformaci, tedy lež. Takže buď nám lže premiér Fiala, nebo piráti. Někdo z vládní koalice určitě lže. Nevím kdo.

Marně čekám na vyjádření hlavního vládního propagandisty Otakara Foltýna, který má mimo jiné strategicky komunikovat za vládu a vyvracet dezinformace. Takže, pane vládní komunikátore, lže premiér, či piráti? A kolik jiných členů vlády nám ještě lže? Nebuďte zbaběle zalezlý a postavte se k otázce čelem. Nebo jste netušil, že dezinformace jdou i z vlády?

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



