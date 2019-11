Kováčik (KSČM): Zásadní strategické zdroje patří do českých rukou

Vážená vládo, paní a pánové,

dovolte mi obrátit vaši pozornost ke dvěma návrhům, se kterými vás hodlám seznámit. Tím prvním je pozměňovací návrh, který je uložen pod sněmovním dokumentem číslo 3729. Je to pozměňovací návrh, který je ke sněmovnímu tisku 605 - státní rozpočet 2020, vodní hospodářství a je to návrh, který v kapitole 329 provádí přesun, resp. navýšení ukazatele podpora vodního hospodářství o 300 mil. korun do programu 129300 (?) - podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Návrh máte písemně pod sněmovním dokumentem.

Krátké odůvodnění. Jak jistě víte, jedním z hlavních programových bodů KSČM je, že zásadní strategické zdroje patří do českých rukou, ať už jsou státní nebo obecní. A zde tento návrh má vytvořit prostor pro obce, aby mohly dostat dotace pro výkup akcií vodárenských společností, budou-li to potřebovat. Předesílám, že případná nevyčerpaná část zůstává v kapitole pro jiné účely vodního hospodářství, už v té souvislosti, že zadržování vody v krajině, potažmo řešení dopadů klimatické změny, o kterých snad již nikdo nepochybuje, je rovněž prioritou KSČM.

A tady si dovolím vás požádat o podporu druhého mého návrhu, a to je návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020, kde navrhuji: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v průběhu roku 2020 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou. Je to jak zadržování vody v krajině, tak ony dopady klimatické změny, řešení v důsledku nadměrného sucha a zase související otázky, které se s tím nejen že v posledních řekněme půl rocích vyvrbily, ale které ještě přijdou, protože některé ty dopady, např. kůrovcová kalamita, mají svoji dynamiku vývoje a to, co bylo loni a letos, může být ještě v násobku nákladů v příštím a přespříštím roce.

A je třeba, aby byla vytvořena šance vlastníkům lesa ty škody nejen sanovat, ale také co nejrychleji zahájit práce na obnově lesa, co nejrychleji také zahájit práce na určitých preventivních opatřeních a toto doprovodné usnesení má pro to vytvořit základní podmínku.

Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



