Kovářová (STAN): Chceme usnadnit aspoň život těm nejmenším podnikatelům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

krátce zopakuji stanovisko klubu Starostové a nezávislí. My rozhodně nesouhlasíme se zavedením třetí a čtvrté vlny, a to z toho důvodu, že vláda říká, že je potřeba bojovat proti daňovým únikům. Já si myslím, že bojovat proti daňovým únikům je správné, ale spíš by se vláda měla soustředit na ty velké hráče. Vláda ve své koncepci říká, že bude bojovat proti vylidňování venkova. Myslím si, že tato novela jde právě proti této koncepci.

Myslím si, že o tomto bylo řečeno již mnohé. Jenom opakuji, podpoříme návrh na zamítnutí. Nicméně víme, že návrh na zamítnutí pravděpodobně neprojde. A proto chceme usnadnit aspoň život těm nejmenším podnikatelům. Prosila bych vás o podporu našich pozměňovacích návrhů. A tento pozměňovací návrh vyjímá neplátce DPH, tedy ty, kteří mají tržby do 1 mil. korun.

Dále bych vás poprosila, abyste podpořili náš návrh, který je pod písmenem C č. 2594. Týká se to především spolků, a to, že spolky, respektive organizace veřejně prospěšné, tedy veřejně prospěšní poplatníci by byli vyjmuti z povinnosti EET, pokud by měli tržby nižší, než je 500 tis. korun. A samozřejmě, a to pevně doufám, že podpoříte náš návrh, který se týká snížení DPH na eKnihy tak, jak tento návrh prošel rozpočtovým výborem a snížení se týká eKnih a audio knih - DPH z 21 % na 10 %. Tedy prosím vás o podporu našich návrhů.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



