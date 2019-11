Kovářová (STAN): Cílem tohoto zákona je zjednodušit život občanům v komunikaci s úřady

Vážení kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já za klub Starostů a nezávislých se připojila k vyjádření zástupců všech klubů. Protože zákon o právu na digitální službu má dva významné okamžiky. Tím prvním okamžikem bylo to, že na tomto zákonu pracovali a podepsali se pod něj zástupci všech klubů. A za druhé, a to, co je stěžejní, tento zákon by měl změnit vztah občanů k veřejné správě a naopak. To, co je důležité a to, co vítáme, je, že každý kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. A také zároveň - a to je také velmi důležité - tento zákon dává občanům silnou zbraň pro případ, že by stát odmítal poskytnout službu digitálně. Občané by díky zákonu získali možnost domáhat se svých práv před soudem.

Hlavním cílem tohoto zákona je zjednodušit život občanům v komunikaci s úřady. A to si myslím, že je i cíl nás všech poslanců a všech poslaneckých klubů a také vlády. Zároveň by po počátečních významných investicích mohl přinést také finanční úspory, tak, jak zde zazněl příklad Estonska, a odhadem by to pro Českou republiku během let mohlo znamenat úsporu až 100 mld. korun. Těch 100 mld. korun leží právě v tomto zákoně. Během dvou let, co máme volební období, jsme se k těmto 100 mld. nedostali. A tento zákon určitě pomůže těchto 100 mld. získat do státního rozpočtu a použít je na významný rozvoj České republiky. Nyní ovšem bude záležet na centrálních úřadech, zda to, co schválením tohoto zákona zde začneme, zdárně dokončí.

Závěrem lze konstatovat, že rozvoj digitálních služeb je nezadržitelným trendem a je to také krok k prosperitě a konkurenceschopnosti naší republiky. Proto s radostí Starostové a nezávislí tento zákon podpoří. Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

