Kovářová (STAN): Musíme zabránit tomu, aby Mynář a Nejedlý i nadále dělali byznys na prezidentovu hlavu

Děkuji. Má proto parlament mlčet? Rozhodně nemá. Je ale zřejmé, že jen upozorňovat na kancléřovy přešlapy je málo. A parlament má i jiné možnosti. Může třeba zřídit vyšetřovací komisi a nebo změnit zákon, který chod Kanceláře prezidenta republiky upravuje. A přesně o to se snaží naše předloha.

Navrhujeme, aby kancléř prezidenta republiky musel být držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné. Odpovídá to významu funkce a srovnání s jinými kancléři je při vší úctě absolutně mimoběžné. Odpovídá to také starším výrokům prezidenta Zemana i pana Mynáře. Ten si o tento stupeň prověrky dokonce zažádal. Pojistkou našeho návrhu je ustanovení, které říká, že pokud kancléř do roku prověrku nezíská, jako kancléř končí. Jednoduché, prosté. A navíc zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Dovolím si předpokládat, že kancléř disponující vyšším stupněm bezpečnostní prověrky by na Hradě nestrpěl člověka jako je pan Nejedlý. Takže pokud má někdo potřebu pojmenovávat tento zákon jako lex Mynář, měl by název rozšířit na lex Mynář a Nejedlý. Tito pánové nedělají prezidentu republiky dobrou službu. Ví to i pan premiér Babiš, který se před časem nechal slyšet, že - cituji: "Zeman má kolem sebe, slušně řečeno, pány Nejedlého a Mynáře, kteří dělají byznys na jeho hlavu, Kellner, Čína a tohle." - konec citace.

Je očividné, že ta podezření, která navíc zazněla i z úst pana premiéra, jsou velmi vážná a že se situací na Hradě je potřeba něco dělat. Náš návrh se o to pokouší a já vás žádám o jeho podporu. Za předkladatele chci na tomto místě ještě dodat, že některé technické připomínky, které se objevily ve vládním stanovisku, považuji za relevantní a budu ráda, pokud jsem tedy zaznamenala, že devadesátka, tedy přijetí schválení tohoto návrhu v prvním čtení, bylo vetováno. Význam tohoto problému je takový, že musí být diskutován ve výborech Poslanecké sněmovny a já vás prosím, abyste náš návrh do těchto výborů poslali. Jedině tak zabráníme tomu, řečeno slovy pana premiéra, aby pánové Mynář a Nejedlý i nadále dělali byznys na prezidentovu hlavu. Je to prostě ostuda, se kterou se musí něco dělat, se kterou musíme dělat něco my jako zákonodárci a já vám předem děkuji za spolupráci na jejím zmírnění a také za pozornost.

autor: PV